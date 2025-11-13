Tyúkól #55: Vannak nők, akiket eltemettek a történelemben a férfiak

Ti hány magyar nőre emlékeztek a történelemből? Tudjátok, hogy ki volt az első Nobel-díjas? És az megvan, hogy mi minden nem lehetne a nők nélkül?

A nők nemcsak magukért küzdöttek, hanem alapvető emberi jogokért, a történelemkönyvek mégis rettenetesen kevés nőt említenek, őket is legtöbbször csak a férfiak árnyékában. Budai Lotti író és nőtörténeti publicista viszont most segít nekünk kicsit tisztábban látni ebben a szürkületben.

Az egyház és a háborúk szerepétől kezdve, a művészeteken át egészen a patriarchátusig igyekszünk átvenni minden olyan tényezőt, ami hatással volt a nők történelmi és tudománybeli szerepére. Megpróbálunk megfejteni néhány taktikát, ahogy nőket kiírtak a történelemből, és hozunk példákat az intézményes kizárásra.

Bővebben:

  • 00:00:35 - Leleplezzük a nevünket.
  • 00:07:05 - Kezdjük el az adást!
  • 00:08:50 - Van nő- meg van férfitörténet?
  • 00:14:45 - Igazából Nóra titkos szenvedélye is sokat elárul a nők múltjáról.
  • 00:18:45 - Pedig az elmúlt sok száz-ezer évben rengeteg menő nő élt!
  • 00:20:30 - Hova tűntek a nők mindenhonnan? Ti tudjátok például, hogyan próbálták kiírni Marie Curie-t a történelemből és a tudományból?
  • 00:27:55 - A történelemírásban is a patriarchátus döntötte el, hogy mi fontos és mi nem az.
  • 00:30:35 - Álljunk meg egy pillanatra: két teremtéstörténet van a Bibliában!
  • 00:34:15 - A nőket intézményesen is kizárták a történelemből és az oktatásból is.
  • 00:35:35 - Még a képzőművészetben is megválogatták azokat a területeket, ahová beengedtek nőket.
  • 00:37:05 - Tudjátok mit nem lehetett soha az írásból? MEGÉLNI.
  • 00:42:20 - A legjobb ajándék apának és fiának – és ezzel a számtech-ipar a férfiaké lett.
  • 00:44:25 - És hiába engedték be a nőket az irodalomba, partnernek akkor sem tekintették őket.
  • 00:51:48 - Lássuk be, a férfiak nem szeretnek versenyezni…
  • 00:53:58 - Nem elég, hogy rendszerszintű a diszkreditálás, de arra is rendezkedik be a társadalom, hogy mennyivel kevesebb nőről esik említés.
  • 01:02:42 - Még a festményekről is eltűnhettek a nevek, ha női nevekről van szó…
  • 01:05:14 - Ismerjétek meg a feminista autókártyát!
  • 01:09:42 - Lehet, hogy mégis van remény kitörni a tyúkólból?

A végre pedig egy kis meglepetéssel is készültünk: november 26-án élő Tyúkól felvétel lesz a Milestone Intézetben! Minden infót megtaláltok az esemény oldalán.

Olvasnivalók:

Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk.

Illusztráció: Kiss Bence/444

