A Lettországban élő orosz állampolgárokra kiutasítás vár, ha nem teszik le a nyelvvizsgát

külföld
  • Lettország lakosságának több mint egyharmada orosz anyanyelvű. Közülük sokan orosz állampolgárok is, annak ellenére, hogy szinte egész életüket Lettországban élték le.
  • Az ukrajnai háború kitörése után bevezetett új tartózkodási szabályok értelmében nekik sikeres lett nyelvvizsgát kell tenniük, hogy az országban maradhassanak.
  • De ez sok idős embernek nagy kihívást jelent. Ilyen a 74 éves Galina is, aki állítása szerint képtelen letenni a nyelvvizsgát. Ezért most illegális bevándorlónak számít, és kitoloncolás fenyegeti.
  • A Deutsche Welle riportja.
