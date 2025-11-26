Kijev szerint „közös nevezőre” jutottak az amerikai béketervvel kapcsolatban

Ukrajna szerint „közös nevezőre” jutottak az Egyesült Államokkal egy, az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketerv fő irányairól – írja a BBC. A javaslat egy 28 pontos dokumentumon alapul, amelyet Washington múlt héten adott át Kijevnek, majd amerikai és ukrán tisztviselők a hétvégén Genfben folytattak egyeztetéseket róla.

Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán azt írta: az eredeti tervet „finomhangolták”, mindkét fél további észrevételei alapján. Trump bejelentette, hogy különmegbízottját, Steve Witkoffot jövő héten Moszkvába küldi Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való tárgyalásra, miközben Dan Driscoll amerikai hadseregminiszter már ezen a héten ukrán vezetőkkel találkozik, miután hétfőn az oroszokkal tárgyalt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden közölte, kész személyesen egyeztetni Trumppal a még nyitott, „érzékeny pontokról”, és kormánya a hónap vége előtt szeretné tető alá hozni a találkozót. Egy nappal korábban azt is elárulta, hogy a 28 pontos csomagot karcsúsították, több rendelkezést kivettek belőle.

Volodimir Zelenszkij április 17-én Kijevben. Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Trump időközben azt írta, várja, hogy „hamarosan” találkozzon Zelenszkijjel és Putyinnal is, de „CSAK akkor, ha a háború befejezéséről szóló megállapodás végleges, vagy a végső fázisában van”. Az elnök újságíróknak arról beszélt, hogy a készülő egyezség „kölcsönös területi engedményeket” tartalmazna, és célja „a határ viszonyainak rendezése”. Konkrét határidőt ugyanakkor egyik félnek sem szabott: mint mondta, „a határidő számomra az, amikor vége lesz”.

A Kreml korábban azt közölte, hogy az új tervezet kapcsán még nem keresték meg, és arra figyelmeztetett: nem biztos, hogy elfogadja a múlt heti verzióhoz fűzött módosításokat. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Moszkva alapvetően támogatta az eredeti amerikai tervet, de „alapjaiban más” lenne a helyzet, ha a dokumentum érdemi változásokon esne át. Kedd délelőttig Moszkva nem kapta meg a módosított változatot – közölte Lavrov, azzal vádolva Európát, hogy aláássa az amerikai béketörekvéseket.