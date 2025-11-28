Schmidt Mária: Azoknak a csapatoknak szoktam drukkolni, amelyeket a barátaim vesznek meg

Hazánkban régóta miniszterelnöki szinten tombol a szellemi futballhuliganizmus, ehhez képest meglepően őszinte hang hallatta magát csütörtökön: Schmidt Mária, Orbán Viktor milliárdos harcostársa az Ultrahangon beszélgetett a washingtoni kegyencjárat egyik utasával, Király Cs. Tamással, akinek korábban Szijjártó Péter intézett el egy Szergej Lavrov-interjút, és a beszélgetés elején téma volt a klufutball is.
Schmidt Mária – aki többször repült már el Orbánnal külföldi mérkőzésre – azt mondta, gyerekkora óta mindig jár meccsekre, szereti nézni a focit, ki is kapcsolja és szórakoztatja is. Azt mondta, külföldi csapatok közül a Barcelonának drukkol, a magyar fociról pedig nevetve azt mondta:
„Itthon pedig általában azoknak a csapatoknak szoktam drukkolni, amelyeket a barátaim vesznek meg, mint például a Videotonnak, évekig jártam Videoton-meccsekre, rendszeresen. Hát most azt hanyagolom. Hát mostan az Újpestnek kéne, de arra még nem tudtam rászánni magam, de dolgozom rajta.”
(A Videotonnak, ami az ország egyik leg(tőke)erősebb csapata volt, majd lebukott az NB II.-be, Garnacsi István a tulajdonosa, míg az Újpest FC-t a MOL-csoport vette meg.)
Arról, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter, a Honvéd FC új elnöke a barátja-e, a Terror Háza Múzeum főigazgatója nevetve azt mondta, igen. Arra a felvetésre, hogy ő is venne-e futballklubot, Schmidt Mária azt mondta, nem, mert az teljes embert kíván.
