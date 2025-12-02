Az ÉKM létrehozott egy bejelentőoldalt azoknak az alvállalkozóknak, akiknek tartoznak a közbeszerzések kivitelezői

gazdaság
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Alvállalkozói bejelentő űrlap néven létrehozott egy felületet az Építési és Közlekedési Minisztérium a beruházási portálján, amelyen azokat az eseteket jelenthetik a vállalkozók, amikor az elvégzett munkájukat „már átvették, de a számlák kiegyenlítése késik vagy elmarad”.

„A minisztérium szerint a probléma számos hazai kis- és középvállalkozást érint, és a kifizetési lánc átláthatóbbá tétele nélkülözhetetlen a tisztességes piaci működéshez” – írják.

Hozzáteszik: „A kezdeményezés részeként a kormány nyilatkozattételi kötelezettséget ír elő minden minisztérium és azon önkormányzat számára, ahol állami beruházás zajlik. A szervezeteknek be kell számolniuk projektjeik elszámolási helyzetéről és meg kell nevezniük a beruházások fővállalkozóit. Emellett a fővállalkozóknak is kötelező lesz adatot szolgáltatniuk az általuk bevont alvállalkozókról, a teljesítések igazolásáról, valamint a számlák kifizetési státuszáról.” Az űrlap a beruhazas.gov.hu/alvallalkozo-bejelento oldalon érhető el.

„Az az alvállalkozó, aki jó áron, jó minőségben és tisztességesen elvégezte a munkát, meg kell kapja, akár soron kívül is a jogos fizetését, jogos jussát, a pénzét. Minden fővállalkozót elszámoltatunk, minden fővállalkozót előveszünk” – ezt maga Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter mondta hétfőn, amikor bejelentette, hogy soron kívüli vizsgálatot rendelt el a kifizetetlen alvállalkozók ügyében. „A vizsgálat kemény lesz és szigorú, az alvállalkozók pénzhez jutnak, a fővállalkozók kapaszkodhatnak” – mondta.

Az űrlap és Lázár videója sem nevezett meg senkit, ugyanakkor több Mészáros-érdekeltség is érintett lehet, különösen a vasúti beruházásokban érdekeltek. Júliusban írtuk meg, hogy a Mészáros birodalom „ékköve”, a leggazdagabb magyart a leginkább gazdagító vállalkozás alvállalkozói bajban vannak. A V-Híd gyakorlatilag monopol helyzetben végzi a MÁV beruházásait. A valódi munkát azonban alvállalkozók végzik, akiknek esetenként szerződésük sincs. Ha nagy nehezen lesz is, kérdéses, hogy mikor és mennyit fizetnek nekik. Azt állítják, a több százmilliárdos beruházások nagyjából fele nem munkára ment el. Cikkünk után Mészáros kirúgta a V-Híd vezérigazgatóját, Sárváry Istvánt, de a téma csak mostanra került fókuszba igazán.

Sárváry István, a V-Híd Zrt. vezérigazgatójaként, Mészáros Lőrinc tulajdonosként, Szijjártó Péter és Budai Gyula pedig a külügyminisztérium képviseletében a Budapest-Belgrád vasútvonal építkezésén tavaly októberben.
Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Ugyan Mészáros Lőrinc az Indexnek adott interjúban arról beszélt, nem tűrné el, hogy megkeserítsék az alvállalkozók életét, és a miniszter is azt mondta másfél hete egy fórumon, hogy tudomása szerint a V-Híd Csoport mostanra minden alvállalkozót kifizetett, a 444 úgy tudja, még van olyan alvállalkozó, aki nem jutott a pénzéhez. Egy másik Mészáros céget 2 milliárdos tartozás miatt perelhet két alvállalkozó.

gazdaság alvállalkozók sárváry istván űrlap V-Híd Zrt. Budapest-Belgrád vasútvonal mészáros lőrinc Lázár János Építési és Közlekedési Minisztérium MÁV
Kapcsolódó cikkek

Soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lázár, miután alvállalkozók arra panaszkodnak, hogy nem fizették ki őket

Minden fővállalkozót elszámoltatnak - ígérte Lázár János.

Windisch Judit
gazdaság

Mészáros eddig kegyelt vállalkozói a csőd szélén táncolnak, mert nem fizeti ki őket a leggazdagabb magyar legjövedelmezőbb cége

A V-Híd Zrt. Mészáros Lőrinc aranytojást tojó tyúkja, a birodalom ékköve, ami a legtöbb pénzt fialta a tulajdonosának az elmúlt években. Idén is kivette kis híján a teljes profitot belőle Orbán Viktor barátja. Közben milliárdokat követelnek tőle azok a magyar vállalkozások, amelyek a valóságban elvégezték az állami megbízásokat. A cégcsoport azonban nem fizet.

Haszán Zoltán, Kaufmann Balázs
gazdaság

Cikkünk után kirúgta a V-Híd vezérigazgatóját Mészáros Lőrinc

Sárváry István helyét Deák Gábor, a ZÁÉV vezérigazgatója veszi át ideiglenesen veszi át, aki amúgy a leggazdagabb magyar másik építőcégének, a ZÁÉV-nek is vezetője.

Kaufmann Balázs
gazdaság

Mészáros a V-Híd-ügyről: Soha nem tűrném el, ha megkeserítenénk az alvállalkozó életét

A cikkünk után bekövetkezett vezetőváltás Mészáros Lőrinc szerint politikai támadás során történhetett. Azt mondja, a legjövedelmezőbb cége mindig tisztességesen járt el a velük dolgozó vállalatokkal.

Kaufmann Balázs
belföld

Felfoghatatlan mértékű profitot termelt Mészáros Lőrinc cége a Lázárnak fontos vasútfelújításon is

A most kiírt 800 milliárdos közbeszerzések esetén már úgy tűnik, nem fog ennyit, de így is van tender, amire nem nagyon akad más kivitelező.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

2 milliárdot követel két alvállalkozó Mészáros egyik cégén

A milliárdos pár napja az Indexnek arról beszélt, soha nem tűrné, hogy megkeserítsék az alvállalkozók életét.

Windisch Judit
gazdaság