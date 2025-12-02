Karácsony: Azért vagyunk itt, mert a kormány meg akarja roppantani a gerincünket

Miután a Fővárosi Közgyűlés megszavazta a főpolgármester javaslatát, a főpolgármester személyesen vitte el azt a Karmelitába.
12 igennel, 10 tartózkodással, a Tisza el se ment a szavazásra.
Nahát: Menczer Tamás propagandavideókat forgat a minisztériumban, Szijjártó sajtótájékoztatóira pedig a sajtó jelentős részét nem hívják meg. És mit keresett Lázár János Moszkvában?
Orbán Viktor több alkalommal kijelentette, hogy az oroszok már megnyerték a háborút. Valóban legyőzték Ukrajnát, Putyin elérte a céljait? És mi lehetett a moszkvai utazás valódi célja? Rácz András a Helyzet: van!-ban.
A Drifter egy brutálisan őszinte, adrenalindús utazás egy vidéki fiú féktelen szabadságvágya és kilátástalan sodródása között, ahol a motorbőgés és a mindennapi túlélés küzdelme kéz a kézben jár.
„Undorító, hogy szinte minden nő átélt már valamilyen fajta szexuális zaklatást” – mondták a tüntetők a Néma Tanúk Felvonulásán. Van aki pedig már abban sem biztos, hogy ilyen esetben van értelme az állami szervekhez fordulni.