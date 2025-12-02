Karácsony: Azért vagyunk itt, mert a kormány meg akarja roppantani a gerincünket

video
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
  • Hétfőre újabb Büszkeségmenetet hirdetett a Pride után fél évvel Karácsony Gergely, annak kapcsán, hogy Budapest januártól fizetésképtelenné válhat.
  • A tüntetést egy rendkívüli közgyűlés előzte meg a kelenföldi buszgarázsban, ahol a fideszes Szentkirályi Alexandra mellett, a Podmaniczky Mozgalom vezetőjét, Vitézy Dávidot is kérdeztük.
  • Karácsony itt beterjesztette, hogy szavazzák meg az előterjesztését, aminek a célja „az önkormányzat működőképességének megőrzése” volt, viszont azt, hogy Budapest fizetésképtelen lenne, azt nem mondta ki.
  • A közgyűlés után aztán nagyjából 1500-2000 ember gyalogolt fel a Clark Ádám tértől a Karmelitáig a főpolgármester felhívására, ahol beszédében többek között elmondta, hogy a „tét a város autonómiájának megőrzése”.
video Karácsony Gergely pride Budapest Kelenföldi buszgarázs clark ádám tér Büszkeségmenet karmelita
Kapcsolódó cikkek

„A tét a város autonómiájának megőrzése” – Karácsony kétezer emberrel felgyalogolt a Karmelitába

Miután a Fővárosi Közgyűlés megszavazta a főpolgármester javaslatát, a főpolgármester személyesen vitte el azt a Karmelitába.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Megszavazták Karácsony javaslatát a buszgarázsban tartott rendkívüli közgyűlésen

12 igennel, 10 tartózkodással, a Tisza el se ment a szavazásra.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA
Legfrissebb videóink

Szijjártó Pétert több dologgal is megleptük, hogy mi folyik a minisztériumában

Nahát: Menczer Tamás propagandavideókat forgat a minisztériumban, Szijjártó sajtótájékoztatóira pedig a sajtó jelentős részét nem hívják meg. És mit keresett Lázár János Moszkvában?

Haszán Zoltán, Kaufmann Balázs
POLITIKA

Titkos alku áll Orbán moszkvai útja mögött

Orbán Viktor több alkalommal kijelentette, hogy az oroszok már megnyerték a háborút. Valóban legyőzték Ukrajnát, Putyin elérte a céljait? És mi lehetett a moszkvai utazás valódi célja? Rácz András a Helyzet: van!-ban.

Kiss Bence, Kovács Bendegúz, Ács Dániel, Czinkóczi Sándor
video

Drifter: Nincs olyan nap, hogy ne gondoljak a tetves rallyra

A Drifter egy brutálisan őszinte, adrenalindús utazás egy vidéki fiú féktelen szabadságvágya és kilátástalan sodródása között, ahol a motorbőgés és a mindennapi túlélés küzdelme kéz a kézben jár.

Fődi Kitti
FILM

Ijesztő, hogyan áll a társadalom a bántalmazott nőkhöz

„Undorító, hogy szinte minden nő átélt már valamilyen fajta szexuális zaklatást” – mondták a tüntetők a Néma Tanúk Felvonulásán. Van aki pedig már abban sem biztos, hogy ilyen esetben van értelme az állami szervekhez fordulni.

Bokros Dorka, plankog, Jelinek Anna
video