Zeleszkij telefonon tárgyalt az amerikaiakkal, közben masszív támadás ért egy közép-ukrajnai várost

külföld
Miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Donald Trump delegációjával tárgyalt telefonon, Oroszország tovább bombázta Ukrajnát – írta a BBC.

A kép egy Kijev melletti városban készült még szombaton.
Fotó: SERHII OKUNEV/AFP

A közép-ukrajnai iparváros, Kremencsuk polgármestere azt mondta, hogy a települést többször is találat érte egy „masszív” támadás során, több helyen helyen víz- és áramkimaradás volt. Halálos áldozatokról eddig nem érkezett hír. Közben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy szombatról vasárnapra virradóra összesen 77 ukrán drónt lőttek le.

Zelenszkij az ukrán és amerikai delegációk háromnapos floridai tárgyalására csatalakozott be. Azt mondta, egyebek mellett arról is beszéltek Steve Witkoff Trump-különmegbízottal és Jared Kushnerrel, az amerikai elnök vejével, hogyan lehetne betartatni Oroszországgal az esetleges békemegállapodást. „Ukrajna eltökélt, hogy együttműködjön az amerikaiakkal a valódi béke eléréséért” – írta az X-en.

Bár az elmúlt hetekben úgy nézett ki, hogy új lendületet kaphatnak a béketárgyalások, Vlagyimir Putyin amerikai küldöttekkel folytatott keddi tárgyalása nem hozott áttörést. A találkozó után Donald Trump már arról beszélt, hogy az ukrajnai béketárgyalások jövője bizonytalan, Putyin pedig kijelentette, hogy „mindenképpen felszabadítják” azt a két ukrán régiót, amit eddig csak részben tudtak megszállni az oroszok.

orosz-ukrán háború külföld steve witkoff Jared Kushner támadás oroszország orosz-ukrán háború kremencsuk Donald Trump bombázás Volodimir Zelenszkij háború béketárgyalás ukrajna vlagyimir putyin
