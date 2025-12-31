Anyázó, kutyázó, mentálisan instabil emberek, akik nem tudják, ki írta a Rómeó és Júliát, mert szopásból szerezték a PhD-t

Micsoda év volt! Pláne kereskedelmi tévés szempontból. Pokoli műsorok, pokoli szereplők, pokoli órák. Idén nemcsak a nézőket, de sokszor saját szereplőiket is tramuatizálták a realityk és szórakoztató műsorok, amiket ha valaki nem követett, most egy az alábbi összefoglalóval végre megtudhatja, mi mindenről maradt le 2025-ben.
Herendi Gábor a közönségsiker mozik gyártása mellett időt szakított egy sorozat készítésére is, de arra már nem, hogy utána nézzen, hogy a nő, akiről rendezett egy hatrészes sorozatot, házi őrizetben van-e vagy börtönben vagy úgy egyébként mi van vele.
„Nem is akarlak téged megverni, de így is megverlek, bazdmeg. Nagyon régóta nem bírlak téged. Te utálsz engem? Fajgyűlölő vagy? Rasszista vagy?” – tett fel egymás után sok kérdést a TV2 egyik színvonalas celebműsorában Fekete Pákó Bálint Antóniának, de ezt megelőzően még az is kicsúszott a száján, hogy „basszameg a rigó”, bár ezt nem lehetett teljesen érteni, mivel kisípolták.
Just TV2 things.
Az RTL egy új formátummal jelentkezett idén, aminek lényege a saját szereplőinek traumatizálása volt. A szintén RTL-en futó Nyerő Páros félig-meddig inverz verziója lett az Exek csatája, ahol nem pároknak, hanem expároknak kell összeköltöznie más expárokkal, hogy hosszú napokon át
öljék egymást ügyességi feladatokat oldjanak meg abban a reményben, hogy végül milliókat nyerjenek.És mit nyertek ezzel a nézők? Végtelen mennyiségű ordibálást és anyázást. Illetve hogy megtudhattuk, a huszonéves korosztály bizonyos kultúrköréből érkezőknél a „te kutya" a leggyakrabban alkalmazott szitkozódás.
– írtam szeptemberben, miután egy emberkísérlet részeként egy teljes munkanapot töltöttem el tévézéssel, hogy kiderüljön ami eddig is nyilvánvaló volt.
Az emberkísérletet azzal folytattam, hogy megtekintettem pár részt az új zsűriösszetétellel folytatódott Megasztárból. Ebbe a gyereket is bevontam, így egy közel kilencéves kislánnyal ültem le a tévé elé, hogy húsz perccel később közös megegyezéssel kapcsoljuk ki azt. A gyerekem szomorúan, kétségbeesett arccal ült a tévé előtt, nem értette ugyanis, hogy egy énekes tehetségkutató műsorban miért nincsenek tehetséges énekesek, és miért nevetnek ki, illetve aláznak meg látványosan rossz állapotban lévő embereket, akiket kizárólag azért hívtak ide, hogy hülyét csináljanak belőlük. Egy szóval foglalta össze a látottakat: hazugság.
A mentális instabilitást az RTL folytatta azzl, hogy újra műsorra tűzte a gazdás társkereső realityjét, amiben ilyen mondatok hangzanak el:
„Nagyon nem szeretem, ha valaki szexuálisan beindít. Mert megzavarja a gondolkozásom, elveszi a kontrollt, és az nem jó, hogy olyan emberekkel beszélgetek esetleg, akiknél nem tudok gondolkodni, és valójában egy tök rossz lenne az egész vele. Aki nem tud megérteni, az csak egy felületi... olyan, mintha egy befizetős szex lenne.”
Ezt nem én mondom, Tóth Gabi mondta. A Megasztárban. Zsűriként. Ordítva.
„Kölcsey Ferenc!” – derült ki az RTL egyik műsorában, amiben általános iskolás szintű kérdésekkel izzasztották a bizonyos körökben ismertebbnek számító szereplőket.
A Sztárboxban hétről hétre minden vasárnap ismert emberek gyepálták egymást a ringben, olyan is előfordult a Sztárboxban, hogy az első menetben, fél perc után ütöttek ki úgy egy színészt, hogy sokáig fel sem bírt állni.
Történt ugyanis, hogy Hajdú Péter, az RTL és a csatorna gyilkosos játékrealityjének ügye odáig fajult, hogy Hajdú több Facebook-videóban is elmondta a saját igazát, illetve hogy hogy „karaktergyilkosság” folyik ellene, ahogy az RTL producere is hosszú videóban magyarázta el Az Árulók című című taktikai-pszichológiai-bűnügyi reality játékszabályait, amit szerinte Hajdú Péter egész egyszerűen nem értett meg.
Aztán sikerült megegyezni, mert Hajdúnak mégsem kellett kötbért fizetnie, így médiatörténeti per sem lesz abból, hogy érti vagy sem egy társasjáték szabályait.
2025-ben. Nem sokkal azelőtt, hogy Csiszár Jenő is visszatért a köztudatba és valami egészen váratlan dolgot mondjon Orbán Viktorról.
De a közönség imádta.
Ezt már kevésbé imádta a közönség.
Nem ígérem, hogy 2026 jobb lesz. Már kereskedelmi tévés szempontból. Más szempontból még lehet, hogy érdemes reménykedni.
Közben szól a kisrádióból az Álomhajó, mi pedig csendben konstatáljuk, hogy ennek soha nem lesz vége.
AI-generált főcímmel, Istenes Bencével és közepesen ismert influenszerrel támad újra a Kész Átverés, amiben egyelőre nemcsak a viccek, az átverések se nagyon sikerülnek.