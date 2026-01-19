Forrás

Borízű hang #253: A hólapátolás Pagininije túléli a Titanicot [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Az időjárás szeszélyeivel is bátran dacoló műsorunk higgadtan, szakmai alapon közelíti meg a téli járdatakarítás problémagócát. És minden egyéb mást is.

podcast borízű hang csak egy baleset terézváros jég Dzsafar Panahi vécsi tibor severance titanic hólapátolás pluribus guus hiddink 444 podcast korai öröm podcast Delcy Rodríguez skoda
Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
