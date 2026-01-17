Borízű hang # 253 [hosszú]: A hólapátolás Pagininije túléli a Titanicot

podcast
Az időjárás szeszélyeivel is bátran dacoló műsorunk higgadtan, szakmai alapon közelíti meg a téli járdatakarítás problémagócát. És midnen egyéb mást is.

  • 00:52 Gattyán nem indul és a sorok közt Tiszát javasol. Hogy hozzák fel Dobrev Klárát?
  • 07:15 Kvíz: állatok a Titanicon.
  • 10:19 Kvíz: Donald Trump, VV Aurelio és Delcy Rodriguez. Delcy apja és az Owens-Illinois.
  • 13:58 Kvíz: Korai Öröm. A podcast Vécsivel. Vécsi, a rózsadombi zöldséges.
  • 18:27 Uj Péter Range Roverben Angyalföldön.
  • 20:38 Mi a bajod a Pluribusszal? Bede Márton cikke a Patriáról. Severance.
  • 25:39 Csak egy baleset. Panahi a HVG-nek. Paykan, az iráni zsiguli. A sahellenes iráni egységfront.
  • 34:40 Hírek a Dandár fürdőből. Gyermekwellness.
  • 38:01 Szaunasapka-gyalázás. Részegen úszás és az utolsó szaunavébé.
  • 43:04 Üzbegisztán nem sörnagyhatalom. Guus Hiddink söre. A 60-40 Guinness.
  • 48:18 A hólapátolás Paganinije Skodát indít.
  • 54:52 Autó- és motorbüntetések Terézvárosban. SsangYongból KGM.
  • 59:56 A KGB kedvenc szava.

2026-ban is legyen tökös, álljon bele! Fizessen elő a 444-re, és hallgassa a Borízű hang teljes, hosszú változatát! Ez a változat csak az előfizetők, egész pontosan a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai számára elérhető. Ők már most, a fizetődfal alatt hallgathatják a friss adást, az ingyenes, rövidebb változatot egy nappal később tesszük közzé.

(Használati útmutatónk az előfizetős, hosszú verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.)

