Borízű hang # 253 [hosszú]: A hólapátolás Pagininije túléli a Titanicot

Az időjárás szeszélyeivel is bátran dacoló műsorunk higgadtan, szakmai alapon közelíti meg a téli járdatakarítás problémagócát. És midnen egyéb mást is.

00:52 Gattyán nem indul és a sorok közt Tiszát javasol. Hogy hozzák fel Dobrev Klárát?

07:15 Kvíz: állatok a Titanicon.

10:19 Kvíz: Donald Trump, VV Aurelio és Delcy Rodriguez. Delcy apja és az Owens-Illinois.

13:58 Kvíz: Korai Öröm. A podcast Vécsivel. Vécsi, a rózsadombi zöldséges.

18:27 Uj Péter Range Roverben Angyalföldön.

20:38 Mi a bajod a Pluribusszal? Bede Márton cikke a Patriáról. Severance.

25:39 Csak egy baleset. Panahi a HVG-nek. Paykan, az iráni zsiguli. A sahellenes iráni egységfront.

34:40 Hírek a Dandár fürdőből. Gyermekwellness.

38:01 Szaunasapka-gyalázás. Részegen úszás és az utolsó szaunavébé.

43:04 Üzbegisztán nem sörnagyhatalom. Guus Hiddink söre. A 60-40 Guinness.

48:18 A hólapátolás Paganinije Skodát indít.

54:52 Autó- és motorbüntetések Terézvárosban. SsangYongból KGM.

59:56 A KGB kedvenc szava.

