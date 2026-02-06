Nagy Márton arra jutott, hogy igazából nem is a gazdasági növekedés a fő cél

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Van az a klasszikus vicc, amikor a nyuszika kitalálta, hogy kölcsönkéri a medve fűnyíróját, aztán amíg haladt az erdőben, azon elmélkedett, vajon a medve lesz-e olyan jófej, hogy odaadja neki, de egyre erősebben kételkedni kezdett benne. Aztán mire odaért a medvéhez, annyira felhergelte magát, hogy becsöngetés után csak annyit mondott neki: „Tudod mit, medve? Baszd meg a fűnyíródat!”. Elsőnek ez jutott eszembe Nagy Márton, minden korábbi megnyilvánulását magasan kenterbeverő interjújáról, amit a VG-nek adott.

A miniszter egyebek mellett azt mondta, „nem cél a mindenáron való növekedés”, 14 kormányzati vívmány is megelőzi a növekedés hajszolását, például a családközpontúság és a demográfia is.

Aztán arra gondoltam, ha egy illetékes miniszter azt mondja, egyáltalán nem cél az, hogy mindenáron növekedjen a gazdaság, akkor a nemzetgazdasági miniszter elveszítette gazdasági jellegét. Bár Nagy eddig sem arról volt híres, hogy remek érzékkel vázolná fel a gazdasági folyamatokat – lásd a gazdasági víziót és a valóságot –, ezt egészen szürreális módon tudta most tetézni.

Jó, hogy ezt most rögzítette is az éveken át tartó áltatás után, hiszen ezt a nem célt legalább ki tudja pipálni. A költségvetésekben rögzített és a mindig jövőre várt 3-4 százalékos növekedések helyett a valóságban ugyanis csak zsugorodni vagy épp csak stagnálni tudott a magyar gazdaság az elmúlt három évben.

Ízlelgessük viszont még ezt egy kicsit, mert bő egy év alatt óriásit fordult a világ! Akkoriban Orbán Viktor és Nagy Márton is repülőrajtot meg fantasztikus évet várt. De nem ám úgy alaptalanul, légből kapott módon.

„Amikor én arról beszéltem, hogy repülőrajt lesz, meg fantasztikus év lesz, akkor én tudtam, hogy hányadán állunk, tehát én nem lutrira mentem, vagy nem lottón fogadtam, hanem ismertem ezeket a számokat és folyamatokat” - magyarázta Orbán.

Nagy Márton pedig azt mondta 2024 őszén, hogy „nem kell Nobel-díj ahhoz, hogy valaki kitalálja, hogyan kell működtetni egy országot”, és pofonegyszerű jó gazdaságot csinálni.