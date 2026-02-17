A „woke, dekadens” Európa már vissza mer szólni Amerikának, most a tetteknek kellene jönniük

A müncheni biztonságpolitikai konferencia 1963-ban mintegy hatvan meghívottal indult, mára viszont nyilvánvalóan kinőtte a Bayerischer Hof szálloda szűk folyosóit, kaotikus, zsúfolt, áttekinthetetlen rendezvény lett, rengeteg eseménnyel és megszámlálhatatlan résztvevővel. Éppen ezért nehéz is meghatározni, mi volt az idei konferencia fókuszában, de néhány téma egész biztosan kiemelhető.
A Marco Rubio-beszéd ürügyén már tárgyalt transzatlanti együttműködés kérdése mellett az idei müncheni biztonságpolitikai konferencia (MSC) fő témája Európa stratégiai önállósága volt. A rendezvényen megjelent összes fajsúlyosabb európai vezető foglalkozott a kérdéssel. Azt is hozzá kell tenni, hogy bár számos találkozó történik a Bayerischer Hof médiától hermetikusan elzárt szárnyaiban ezekben a napokban, nyilván nem Münchenben döntenek a világ nagy kérdéseiről. Az évenként megrendezett konferencia azonban híven illusztrálja, melyek épp a legfontosabb geopolitikai töréspontok a világban, és ez fokozottan így volt az idén.
Az idei konferenciát hetekkel azután rendezték, hogy Mark Carney Davosban eltemette a szabályalapú régi világrendet, majd Mario Draghi hitet tett amellett, hogy az EU jövőjét a föderációvá alakulás jelenti, ezért nem meglepő módon ezek a gondolatok gyakran felbukkantak a rendezvényen is. A történelmi idők jele, hogy Münchenben olyan dolgokról beszéltek európai vezető politikusok, amelyek még tavaly ilyenkor is elképzelhetetlenek lettek volna. A szükség azonban nagy úr: mióta Donald Trump második elnöksége nyilvánvalóvá tette, hogy az Egyesült Államokra már nem lehet úgy számítani az európai biztonságpolitika szempontjából, ahogy előtte évtizedekig lehetett, a kontinens rákényszerült, hogy felgyorsítsa saját védelmi önállóságának kiépítését, és korábban tabunak számító integrációs és fegyverkezési lépéseket is napirendre vegyen.
Münchenben most nem hangzott el a Carney-beszédhez mérhető felszólalás, viszont jó pár egyformán fontos beszédet hallhattunk.
Ezek a beszédek mind egy irányba mutatnak: egy önállóan cselekvő, számottevő katonai erővel rendelkező, határozott Európa felé. A szavak szintjén tehát tényleg nagy változások történtek.
Jó néhány tényező gyengíti azonban a határozott szavakat és merész víziókat: mindenekelőtt az, hogy Starmernek jó eséllyel hetei vagy hónapjai vannak csak hátra miniszterelnökként, míg Macron egy év múlva biztosan távozik, és helyette könnyen jöhet egy egész más víziókat dédelgető francia vezetés.
A nagy elhatározások nemritkán elhalnak továbbá az EU-bürokrácia dzsungelében, és a folyamatot számos további akadály nehezíti, a francia és brit költségvetési nehézségektől kezdve az európai védelmi együttműködés strukturális gondjaiig, amit a francia–német–spanyol közös vadászgépprojekt, a FCAS friss kimúlása is mutat.
Az elemzők szerint egyébként is jellemző az európai vezetésre, hogy túl sok a beszéd és kevés a tett.
Ilyen például Ulrike Franke, az európai és a német védelmi politika kutatója szerint a közös védelmi beszerzések kérdése: „Ez nemcsak olcsóbbá, hanem összehangolhatóbbá is tenné a fegyvereket. Így egyszerre is működhetnének, és könnyebben cserélhetők lennének. Európa sokat beszél erről, de túl keveset tesz a gyakorlatban” – mondta a Focusnak.
Ugyanezt rótták fel a Politico által megkérdezett német elemzők Merznek, és most kíváncsian figyelik, hogy a kormány az új irányvonalat kézzelfogható képességekre és konkrét döntésekre fordítja-e le. Volt azonban olyan terület Münchenben, ahol az is új fejleménynek számít, hogy egyáltalán beszélnek róla.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Az amerikai külügyminiszter müncheni beszédét sokan megkönnyebbülten fogadták, de a legtöbben nem találtak benne semmi megnyugtatót. A nyílt szakítás legalább elmaradt, Európának pedig volt egy éve rá, hogy megtanuljon együtt élni Trumppal.
Mark Carney történelminek mondott beszédében Václav Havelt idézve temette el a szabályokon alapuló nemzetközi rendet, amiről eleve mindenki tudta, hogy részben hamis. Szerinte az új helyzetben a közép- és kisebb hatalmaknak össze kell fogniuk, a többi alternatíva csak rosszabbnak tűnik ennél.
Itt van Európa válasza a Carney-beszédre: Mario Draghi arról beszélt, hogyan maradhat politikai értelemben életben Európa az új világrendben. A többsebességes Európaként is értelmezhető pragmatikus föderalizmus lényege az önkéntesség: aki kimarad, lemarad.
Miközben Orbán az évértékelőjén épp arról beszélt, hogy nem vehetik el a vétóját, a bizottsági elnök szerint elég az egyhangúlag elfogadott döntésekből. Von der Leyen életre keltené a kölcsönös védelmi záradékot.
Starmer minisztelnöknek inog a széke, pedig ő nem is ismerte Epsteint, mégis Londonban borulhat a dominó. Elitellenesség, Sötétség Hercege és az Epstein-akták.
Az ügyészség másodfokon is börtönt kér Le Penre, nagyon kevés esélye maradt, hogy a bíróság neki adjon igazat. Jordan Bardella ugyan hivatalosan csak B terv, de nagyobb a támogatottsága, mint Le Pennek. Bár sokan Le Pen bábjának tartják, bizonyos témákról, például Putyinról és Trumpról eléggé mást mond, mint a főnöke.
A Nyugat alkonya élőben: a magyar fizetési listán lévő Pappin szerint a nemzetközi jognál fontosabb a nyers erő.