Kreatív KDNP-s csúcsformában – még soha senki nem olvasott fel kérdéseket úgy, ahogy Rétvári Bence tette Pintér belügyminiszterrel közös fórumán

Abszurd trükkel érte el Rétvári Bence államtitkár, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje, hogy Pintér Sándor belügyminiszternek ne az újságírók kérdéseire kelljen válaszolnia, derül ki a Telex videójából. A lap aktuális kérdésekkel szembesítette volna a csütörtök este Aszódon kampányoló Pintért – de jött Rétvári Bence, és tényleg új szintre emelte az elhárítás művészetét. Amennyiben egyszerűen nem azokat a kérdéseket olvasta fel, amiket az újságírók cédulákra írtak.

A sajtó már a helyszínre érkezésekor igyekezett szóra bírni a minisztert, de akkor azzal szerelték le, hogy a fórumon mindenki kérdezhet írásban, és a végén lesznek válaszok.

A Telex olyanokat akart firtatni, hogy

Pintér Sándor megbánta-e a kózházakban hagyott csecsemőkkel kapcsolatos kijelentését;

jelenleg hány magára hagyott csecsemő van a hazai kórházakban;

mit érzett, amikor Lázár János kjelentette, hogy 2026-ban nyugdíjba fog vonulni;

ha április 12-én a Tisza győz, meglesznek-e a békés hatalomátadás feltételei.

Rétvári kreativitása utóbbi esetében érte el a csúcsát, ezt ugyanis így olvasta fel:

Mi történik akkor, ha egyik párt nyer, másik párt nyer, azt hiszem, a Fidesz–KDNP a biztos választás, itt mindenki tudja, mi történik akkor, amikor a Fidesz indul a választásokon, a Tisza még nem indult, igazából a veszélyt abban látjuk, hogy ha a Tisza kikap a választásokon, akkor mi történik, hogyan reagál erre, baljós sejtelmeink vannak, olyan agresszivitást, hergelést látunk a Fidesz–KDNP szavazóival szemben, amilyenre még nem volt példa, ezért nagyon veszélyes, milyen káosz, erőszakos utcai jelenetek mögött állna a Tisza, ha 12-én kikap, akkor vajon 13-án a választóit arra fogja ösztönözni, hogy békésen fogadják el a választások eredményeit, vagy olyan forgatókönyvet fogunk látni, mint Ukrajnában, amikor erőszakhullám követte a választást, a vesztes párt az utcán próbált kaotikus állapotokat előidézni.

Erre már Pintér is visszakérdezett, azzal, hogy: Mi a kérdés?

A performansz egy pontján az RTL riportere fel is állt, mondván, nem azt kérdezte, amit az államtitkár felolvasott, ekkor némi szócsata után Pintér elmondta, hogy szerinte mi mindent tett a kormány a cigányságért.

Volt véletlenül olyan kérdés is, amit nem mismásolt el Rétvári, ez arra vonatkozott, hogy megtámadhatja-e Ukrajna Magyarországot, amire Pintér azt mondta: „Nagyon nehéz kérdés, de én azt gondolom, hogy nem. NATO-tagország vagyunk, Ukrajna egy NATO-tagot meggyőződésem, hogy nem fog megtámadni. De mindig van egy de. Ha valaki, aki nem kormányzati irányítás alatt áll, megkísérelne ilyet, azt várni fogjuk.”

A fórum után az újságírók tovább küzdöttek, és szóvá tették, hogy Rétvári nem a kérdéseiket olvasta fel, amire az államtitkár azzal reagált, hogy ez nem olyan fórum, mint a Tisza rendezvénye, ahonnan erőszakkal vezetik ki verőemberek az újságírókat, itt mindenkit szívesen láttak. „Ez egy olyan fórum volt, ahol minden sajtóorgánum feltehette a kérdését, mert nincsen tabukérdés” – mondta.