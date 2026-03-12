Karácsony Gergely: Kénytelenek leszünk a BKV-buszokkal beállni a benzinkutakra tankolni

„Kénytelenek leszünk a BKV-buszokkal beállni a benzinkutakra tankolni, ha a kormány nem módosítja rosszul előkészített rendeletét” - írja Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon csütörtökön.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, 1,5 milliárddal kerülhet többe idén megtankolni a BKK buszait, mert rájuk nem vonatkozik a védett árazás, a buszokat ugyanis a Volán és a BKV is a saját telephelyein tankolja. A rendeletben pedig az áll, hogy a kedvezmény csak a benzinkutakon történő tankolásnál vehető igénybe.



Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Karácsony szerint a kormány megint megfeledkezett róluk és az állami Volánbuszokról is.

„A mulasztásra hivatalosan hívom fel a miniszterelnök figyelmét, a rendelet módosítását kezdeményezve: a kormány legyen tekintettel arra, hogy Budapesten naponta 1,2 millió utazás történik autóbuszokon, a Volánbusz helyi és helyközi járatai pedig átlagosan több mint 1,5 millió utazást szolgálnak ki naponta” - írja.

Karácsony szerint két lehetőség van: vagy a BKV-buszok is beállnak a MOL-kutakra tankolni, okozva ezzel nem kis felfordulást, vagy a kormány úgy módosítja a rendeletét, hogy az a közösségi közlekedésre is vonatkozzon.