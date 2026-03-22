AI a fronton: aranyat ér az ukrán harctéri adatvagyon, amit most megnyitnak a partnerek előtt

Ukrajna az elhúzódó honvédő háborújában egyre több területen alkalmaz mesterséges intelligenciát: a harctéren, a háború dokumentálásában, valamint az orosz kibertámadások és információs hadviselés elleni védekezésben. Ukrajna a leglátványosabb példája annak, hogyan fordul a hadviselés jövője egyre inkább a mesterséges intelligencia felé: Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta mindkét fél egyre kiterjedtebb mértékben alkalmaz mesterséges intelligenciát a harctéren, leggyakrabban célazonosításra, mesterséges intelligenciával ugyanis a képek elemzése a legvájtabb szemű elemzőnél is jóval gyorsabban történik. Az AI automatizálja a fel- és leszállást, valamint egyre inkább a célzást is, AI-val elemzik a műhold- és drónfelvételeket, a közösségi médiában posztolt képeket és videókat, valamint a hírszerzési adatokat, hogy többrétegű képet alkossanak a fronthelyzetről.
Ukrajna „előnye” nemcsak abban rejlik, hogy aktív harcokban használ AI-t, hanem abban is, hogy milyen elképesztő mennyiségű adatot halmozott fel. Az elmúlt években több millió órányi drónfelvételt készített az ukrán hadsereg, amely felhasználható arra is, hogy AI-modelleket tanítsanak be a harctéri döntéshozatalra, harcászati minták felismerésére, célpontok azonosítására vagy épp a fegyverrendszerek hatékonyságának értékelésére.
De hogy mennyi adatot is gyűjthettek? Olekszandr Dmitrijev, az OCHI nevű ukrán nonprofit rendszer alapítója úgy becsüli, hogy csak az ő rendszerük önmagában körülbelül 2 millió órányi, azaz 228 évnyi (!) harctéri drónfelvételt gyűjtött össze, több mint 15 ezer fronton harcoló dróncsapat videóiból. Átlagosan naponta öt-hat terabájtnyi új adat keletkezik. Az OCHI-val párhuzamosan az ukrán védelmi minisztérium egy másik rendszert is működtet Avengers néven, ez drónok és térfigyelő kamerák videóit gyűjti össze, szintén elképesztő mennyiségű adatot szívnak be: csak 2024-ben csak az ukrán drónok körülbelül 820 ezer megerősített csapást dokumentáltak orosz célpontok ellen, ezek közül mintegy 240 ezer esetben az ellenséges személyzet meghalt vagy súlyosan megsérült. Eközben a már említett, minisztériumi Avengers rendszer hetente több mint 12 ezer célpontot azonosít.
Összességében az ötödik éve tartó nagyléptékű háború alatt Ukrajna valószínűleg a világ legkiterjedtebb valós harctéri adatkészletét halmozta fel, benne több millió megjegyzésekkel kiegészített képpel sok tízezernyi harci bevetésből, amiket olyan körülmények között gyűjtöttek, amelyeket semmilyen szimuláció nem képes visszaadni.Ezt a gigantikus adatkészletet nyitják meg az ukránok a szövetségeseik előtt.
Ez a cikk a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) projekt keretében készült, melyben más közép- és kelet-európai független kiadókkal együttműködve vizsgáljuk a régió biztonsági kérdéseit. A TEFI célja a tudásmegosztás, és az európai demokrácia ellenállóbbá tétele. A 444 összes TEFI-s cikkét megtalálod a gyűjtőoldalunkon.
Gazeta Wyborcza (Lengyelország), SME (Szlovákia), Bellingcat (Hollandia), PressOne (Románia), Delfi (Észtország), Delfi (Lettország), Delfi (Litvánia).
A TEFI projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.
Irán szerint Kijev már bevonódott a közel-keleti háborúba, és ezzel legitim célponttá vált.
Az ukrán elnök a brit parlamentben azt mondta, Ukrajnának kb. 1000 elfogórakétára van szüksége naponta, és ezt a mennyiséget le is tudják gyártani maguknak.
Tech-fókuszú miniszter került a védelmi tárca élére Ukrajnában. Mihajlo Fedorovnak eddig is nagy szerepe volt a dróngyártás felpörgetésében, az adatalapú megközelítést most a mozgósításba is bevonnák.
Pedig decemberben már megegyeztek tagállamok a hitelfelvételből – a magyar kormány is belement azzal a feltétellel, hogy nem neki kell visszafizetnie a hitelt és a kamatokat.