AI a fronton: aranyat ér az ukrán harctéri adatvagyon, amit most megnyitnak a partnerek előtt

Ukrajna az elhúzódó honvédő háborújában egyre több területen alkalmaz mesterséges intelligenciát: a harctéren, a háború dokumentálásában, valamint az orosz kibertámadások és információs hadviselés elleni védekezésben. Ukrajna a leglátványosabb példája annak, hogyan fordul a hadviselés jövője egyre inkább a mesterséges intelligencia felé: Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta mindkét fél egyre kiterjedtebb mértékben alkalmaz mesterséges intelligenciát a harctéren, leggyakrabban célazonosításra, mesterséges intelligenciával ugyanis a képek elemzése a legvájtabb szemű elemzőnél is jóval gyorsabban történik. Az AI automatizálja a fel- és leszállást, valamint egyre inkább a célzást is, AI-val elemzik a műhold- és drónfelvételeket, a közösségi médiában posztolt képeket és videókat, valamint a hírszerzési adatokat, hogy többrétegű képet alkossanak a fronthelyzetről.

Ukrán katonák kapnak drónkiképzést Fotó: WOLFGANG SCHWAN/Anadolu via AFP

Ukrajna „előnye” nemcsak abban rejlik, hogy aktív harcokban használ AI-t, hanem abban is, hogy milyen elképesztő mennyiségű adatot halmozott fel. Az elmúlt években több millió órányi drónfelvételt készített az ukrán hadsereg, amely felhasználható arra is, hogy AI-modelleket tanítsanak be a harctéri döntéshozatalra, harcászati minták felismerésére, célpontok azonosítására vagy épp a fegyverrendszerek hatékonyságának értékelésére.

De hogy mennyi adatot is gyűjthettek? Olekszandr Dmitrijev, az OCHI nevű ukrán nonprofit rendszer alapítója úgy becsüli, hogy csak az ő rendszerük önmagában körülbelül 2 millió órányi, azaz 228 évnyi (!) harctéri drónfelvételt gyűjtött össze, több mint 15 ezer fronton harcoló dróncsapat videóiból. Átlagosan naponta öt-hat terabájtnyi új adat keletkezik. Az OCHI-val párhuzamosan az ukrán védelmi minisztérium egy másik rendszert is működtet Avengers néven, ez drónok és térfigyelő kamerák videóit gyűjti össze, szintén elképesztő mennyiségű adatot szívnak be: csak 2024-ben csak az ukrán drónok körülbelül 820 ezer megerősített csapást dokumentáltak orosz célpontok ellen, ezek közül mintegy 240 ezer esetben az ellenséges személyzet meghalt vagy súlyosan megsérült. Eközben a már említett, minisztériumi Avengers rendszer hetente több mint 12 ezer célpontot azonosít.

Összességében az ötödik éve tartó nagyléptékű háború alatt Ukrajna valószínűleg a világ legkiterjedtebb valós harctéri adatkészletét halmozta fel, benne több millió megjegyzésekkel kiegészített képpel sok tízezernyi harci bevetésből, amiket olyan körülmények között gyűjtöttek, amelyeket semmilyen szimuláció nem képes visszaadni. Ezt a gigantikus adatkészletet nyitják meg az ukránok a szövetségeseik előtt.