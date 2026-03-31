Újabb dróntámadás ért egy balti-tengeri orosz kikötőt, megsérült egy olajterminál

Az ukrán drónok tíz napon belül ötödször támadták az oroszországi Ust-Luga balti-tengeri kikötőt, a legutóbbi csapás során egy olajterminált is találat ért – írja a Reuters.

Kijev az elmúlt hónapban fokozta az orosz olajexport-infrastruktúra elleni támadásokat, és a több mint négy éve tartó háború során eddig a legnagyobb dróncsapásokat hajtotta végre a balti kikötők, Ust-Luga és Primorszk ellen.

A Reuters számításai szerint az orosz olajexport-kapacitás legalább 40 százaléka kiesett a dróntámadások, egy fontos vezetéket ért csapás és tartályhajók lefoglalása miatt. A támadások nemcsak gazdasági, hanem közvetlen fizikai károkat is okoztak: több épület megsérült, és három embert – köztük két gyermeket – kellett ellátni sérülésekkel.

Támadás a primorszki olajterminál ellen, március 23-án. Fotó: -/AFP

Iparági források szerint az ukrán drónok a Transznyeft által üzemeltetett nyersolaj-rakodó létesítményeket vették célba. A Finn-öböl partján fekvő Ust-Luga kulcsfontosságú exportcsomópont: évente több tízmillió tonna olajterméket kezel, napi szinten pedig mintegy 700 ezer hordó nyersolajat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn azt mondta: Ukrajna egyes szövetségesei „jelezték” Kijevnek, hogy a globális energiaárak emelkedése miatt érdemes lenne visszafogni az orosz olajszektort célzó, nagy hatótávolságú csapásokat. Ez azonban szerinte csak akkor történhet meg, ha Oroszország előbb abbahagyja az ukrán célpontok támadását.