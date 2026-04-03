Partos Bence egykori birkózótársai állnak az igazi Harcosok Klubja élén, ami Orbán országjárását kíséri

Tavaly májusban Orbán Viktor a BOK csarnokba hívta legelkötelezettebb híveit, hogy beléptesse őket egy exkluzív csoportba, amelyet az amerikai rendező, David Fincher kultfilmje után Harcosok Klubjának nevezett el. A rendezvény azt a célt szolgálta, hogy nyomatékot adjon annak: a '26-os választási győzelemhez a Fidesznek a csatát az online térben is meg kell nyernie. Ennek érdekében szólt a kampány irányítását átvevő miniszterelnök azokhoz (Hahó, harcosok!), akiket erre a feladatra kiszemelt.

Míg Orbán harcmodorról, támadásról, Hunyadi János katonáiról, csatasorról és ellenfelekről beszélt, a Harcosok Klubja első, offline kiadásáról leginkább egy olyan kép terjedt el, amelyen a fővárosba buszoztatott, idősebb önkéntesek különjáratra várnak, hogy hazavigye őket.

Az igazi Harcosok Klubja végül tíz hónappal a hivatalos Harcosok Klubja meghirdetése után állt fel, de nem úgy és nem ott (értsd az interneten), ahogy azt a miniszterelnök eredetileg eltervezte.

Utcakép a Fidesz győri rendezvényéről március 27-én. Fotó: Németh Dániel/444

Ez pedig azért történt, mert Orbán úgy döntött, hogy Magyar Péterhez hasonlóan országjárásba kezd, az eddigi zárt körű rendezvények helyett szabadtéren.

Fighters gonna fight

Március 27-én pénteken egy rakás arany-, ezüstérem és feketeöv blokkolta a győri Jedlik Ányos utcát Orbán beszéde előtt. Persze nem szó szerint: a helyezések tulajdonosai, akik judoban és BJJ-ben, thai bokszban vagy grapplingben, esetleg combat wrestling-ben vagy birkózásban voltak járatosak, a megyeszékhely barokk főterére vezető utcát foglalták el teljes szélességében: pedig nem közelharcra, csupán egy politikai rendezvényre készültek.