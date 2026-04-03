Partos Bence egykori birkózótársai állnak az igazi Harcosok Klubja élén, ami Orbán országjárását kíséri

Tavaly májusban Orbán Viktor a BOK csarnokba hívta legelkötelezettebb híveit, hogy beléptesse őket egy exkluzív csoportba, amelyet az amerikai rendező, David Fincher kultfilmje után Harcosok Klubjának nevezett el. A rendezvény azt a célt szolgálta, hogy nyomatékot adjon annak: a '26-os választási győzelemhez a Fidesznek a csatát az online térben is meg kell nyernie. Ennek érdekében szólt a kampány irányítását átvevő miniszterelnök azokhoz (Hahó, harcosok!), akiket erre a feladatra kiszemelt.
Míg Orbán harcmodorról, támadásról, Hunyadi János katonáiról, csatasorról és ellenfelekről beszélt, a Harcosok Klubja első, offline kiadásáról leginkább egy olyan kép terjedt el, amelyen a fővárosba buszoztatott, idősebb önkéntesek különjáratra várnak, hogy hazavigye őket.
Az igazi Harcosok Klubja végül tíz hónappal a hivatalos Harcosok Klubja meghirdetése után állt fel, de nem úgy és nem ott (értsd az interneten), ahogy azt a miniszterelnök eredetileg eltervezte.
Ez pedig azért történt, mert Orbán úgy döntött, hogy Magyar Péterhez hasonlóan országjárásba kezd, az eddigi zárt körű rendezvények helyett szabadtéren.
Március 27-én pénteken egy rakás arany-, ezüstérem és feketeöv blokkolta a győri Jedlik Ányos utcát Orbán beszéde előtt. Persze nem szó szerint: a helyezések tulajdonosai, akik judoban és BJJ-ben, thai bokszban vagy grapplingben, esetleg combat wrestling-ben vagy birkózásban voltak járatosak, a megyeszékhely barokk főterére vezető utcát foglalták el teljes szélességében: pedig nem közelharcra, csupán egy politikai rendezvényre készültek.
Kövesd velünk a kampány hajráját, fizess elő most 50% kedvezménnyel!Már előfizetőnk vagy?
A fekete ruhás erőemberek között felbukkanó fideszes politikus azt állítja, magánszemélyként hallgatta meg a miniszterelnököt, és sok olyan eseményen volt már, ahol ezt nyugodtan tudta megtenni.
Kérdés persze, hogy ezeket a tereket mennyire kerítik majd el, és beengednek-e oda nem fideszeseket is.
A HVG Gremsberger Bertalant és Beregszászi Zsoltot is beazonosította a képek alapján.
Ez a Fideszhez köthető, trollfarmot működtető, DPK-t szervező cég. Miközben a téren egy olyan biztonsági őrrel voltak telefonos kapcsolatban, aki korábban Orbán Viktort is védte.
A Ronin Security vezetője azután kezdett nyilvános bűnbánatba, hogy az interneten körbementek a biztonsági szolgálat embereiről készült képek a Fidesz erőszakba fordult kampányrendezvényéről.
„Az adatkezelő a rendelkezésére álló adatokból érintetti profilt alkothat.”
A megafonos akció után két nappal jártunk az Allee mozijában. Az online értékesítő rendszer ismét telt házat jelzett, a film mégis szinte üres terem előtt ment le. Aznap Pócs János is forgatott a Magyar Péter bábuval egy üres moziban, ami miatt a Cinema City vizsgálatot indít.
Fekete ruhás verőemberek álltak sorfalat a tüntetőknek, és így is zúgott „a börtön, börtön”. A Fidesz taktikát váltott, és csak rosszabb lett.
Egyben megpróbálták tisztázni „a rendőri biztosítással kapcsolatos észrevételeket, kritikákat” is.
A pedofideszt feltartókat leteperték, a tüntetők előtt sorfalat álltak a rendet és hangulatot magánban biztosítók.
Ez már nem a narratívák háborúja; minden napot egyenként kell megnyerni, mondják az Fidesz-kampány ismerői. Orbán Viktor, hogy esélyesnek láttassa magát, nyíltan taktikázik. Orbán Balázs war roomot épít, Varga Juditot győzködik, Gulyás Gergelyt félreállítják – és mintha múlna a varázs. Fidesz-tájkép csata előtt.
Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségnek hívják, ez az a cég, amely a Digitális Polgári Köröket is szervezi. Több mint száz ember dolgozik a Kassák Lajos utcai irodájukban, a „legbelső kör feladata" pedig, hogy a Facebookon úgy tűnjön, tömegek állnak a Fidesz mögött.