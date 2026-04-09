Az országos listás pártok jelöltjei közül senki sem lépett vissza csütörtökön a határidőig

Csütörtökön délután négykor járt le a határidő, amíg az egyéni jelöltek bejelenthették visszalépésüket. Ezen a napon ezzel kapcsolatban az egyetlen jelentős hír Szombathelyen Czeglédy Csaba visszalépése volt a Tisza jelöltje javára. Ám az országos listát állító pártok más jelöltjei egyetlen visszalépést sem jelentettek be. Ezen kívül például talpon maradt Hadházy Ákos és Csárdi Antal is két budapesti körzetben.

A korábbi nagyobb nevek, akik visszaléptek: Szabó Tímea, Tordai Bence, Kunhalmi Ágnes, Z. Kárpát Dániel. Korábban három kutyapártos jelölt is visszalépett. Az MKKP pedig csütörtökön tartott egy sajtótájékoztatót, ahol további visszalépéseket nem jelentettek be, de a HVG kérdésére Nagy Dávid, a listavezetőjük azt mondta, a szavazóikat arra kérik, egyéniben a Tisza jelöltjeit támogassák.

