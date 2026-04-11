Borízű hang #265: Napi 260 kilométert utaztak a kutyaszánok

podcast

A legextrémebb időjárási körülmények között, a legtávolabbi földrajzi lokációkban is csúcsminőségű, nagy elérésű műsorunk szokványos kereteit szétfeszítve újfent átlépi saját Rubikonját. Felkészül: a Vörös Vonal.

  • 00:00 Tartalomjegyzék.
  • 01:38 Uj Péter tartja a tippjét. 16 éve tartó csalás.
  • 03:32 Törések a Fradi-táborban. Ultrák és politika. Arkan tigrisei és az Interahamwe a lelátókon.
  • 08:12 Winkler Róbert nem tippel. Minden a véglényekről.
  • 12:49 Bede Márton tippel. Petrás János a köztévében buzizhat. A következő kormány az energiaválság közepén.
  • 17:01 Benyalás oroszoknak. A csicskaság sértő. A Vance-nek lezárt város. Amikor Oslo nem zárta le az utakat a NOB-nak.
  • 21:24 Tíz éve nyaljuk Trump seggét, és semmi. A 2028-as amerikai elnökválasztás esélyei.
  • 24:46 Kvíz: európai sörtermelés.
  • 26:23 A hokkaidói indonéz macskanő.
  • 28:49 Iditarod-etimológia. A mesterséges intelligencia 2023-ban sem tudott eligazodni a katalán góllövők között, és most sem tud.
  • 32:41 Olvasói levél kutyaszánról. Kobuk 440. Itt lehet támogatni Virág Iditarod-indulását.
  • 39:01 Gyűjtés autista fiatalok otthonára. A magyar állam erre sem képes. Amikor David Johansen gyűjtött. Az se olcsó, ha lovagol a gyerek!
  • 44:42 Nome Serum Run.
  • 47:25 Csád. Takács Márk Pálinkásról. Ne higgyünk el mindent a hirtelen közlékennyé vált embereknek!
  • 52:56 Uj Péter vs. német csomagküldés.
  • 59:22 Fácáninvázió. Motorral az avar kagánsír totemjéhez.

Itt normál esetben úgynevezett fizetőfal, magyarul paywall szokott állni, és utána csak a Belső kör és a Közösség előfizetői csomagok nagyszerű, emberileg, szakmailag és minden tekintetben topon lévő tulajdonosai férhetnek hozzá a friss epizódhoz. Most azonban ünnepnap van. A „demokrácia” ünnepe vagy micsoda. (Majd meglátjuk, minek a mije.) Ebből az alkaromból nincs fizetőfal, ingyenebéd van, vagyis ingyenpodcast. Fogyasszák szeretettel! De ettől még fizessenek elő, jó nagy csomagokra, ezer évre, és egyszázalékozzanak is!

podcast borízű hang fácán kutyaszán petrás jános futballhuliganizmus macska fradi-tábor alaszka Szijjártó-Lavrov takács márk jd vance Hamberger Ádám véglény energiaválság kutyaszánhúzás video oroszok lobbistája
