Borízű hang #265: Napi 260 kilométert utaztak a kutyaszánok

A legextrémebb időjárási körülmények között, a legtávolabbi földrajzi lokációkban is csúcsminőségű, nagy elérésű műsorunk szokványos kereteit szétfeszítve újfent átlépi saját Rubikonját. Felkészül: a Vörös Vonal.
Itt normál esetben úgynevezett fizetőfal, magyarul paywall szokott állni, és utána csak a Belső kör és a Közösség előfizetői csomagok nagyszerű, emberileg, szakmailag és minden tekintetben topon lévő tulajdonosai férhetnek hozzá a friss epizódhoz. Most azonban ünnepnap van. A „demokrácia" ünnepe vagy micsoda. (Majd meglátjuk, minek a mije.) Ebből az alkaromból nincs fizetőfal, ingyenebéd van, vagyis ingyenpodcast. Fogyasszák szeretettel!
---- EZ A PAYWALL HELYE-----
A miniszterelnök és a Fidesz-holdudvar nem győzi segíteni, támogatni Donald Trumpot és környezetét, de annyit sem tudtak elintézni, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban.
Leszerelt századosi vélemény a kitálaló Pálinkás százados igazáról, háborús bűncselekményekkel fenyegetőző amerikai elnök, szerbiai bomba-gate az orosz címlapokon. Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszéltük át, miben van a világ néhány nappal a választások előtt.
Szemérmetlen Google Maps-rajongás, a Szentendrei-sziget verbális körbeúszása, Winkler forradalmasítja a dunai vitorlázást, Bede katalán futballból oktatja a mesterséges intelligenciát, Uj halálmegvető bátorsággal meghallgatja az Ungár-podcastot.
Ezúttal a Kárpátia frontembere szólt a Mi Hazánk híveihez.
Orbán március 15. óta downhillezik a szopórolleren. Uj Péter máris újraszámol. Bede Márton mesterséges intelligenciás spanyol playlistje. Winkler Róbert bibliai építkezés nyomára bukkan a XIII. kerületben.
Hivatalosan is elindítja magyarországi fióktelepét a Revolut. A várható változásokra több mint kétmillió hazai ügyfélnek kell majd tudatosan odafigyelnie.
A Női Minimum egy, a mindenkori kormányzatnak címzett követeléscsomag, vélhetően nem az első, és ahogy most kinézünk, nem is az utolsó ilyen kezdeményezés. Mi a minimum, amit a nők követelnek, miért van az, hogy hosszú ideje a porondon vannak ezek a követelések, és miért nincs előrelépés a többségükben?