10+1 kínzó kérdés most, hogy elbukott a Fidesz

Az eredmény ismert. Bennünk viszont maradt egy csomó kérdés, amikre a Fidesztől választ várunk.

Pócs János fideszes országgyűlési képviselő beszédet mond a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary 2026 rendezvényen a MTK Sportparkban 2026. március 21-én.
  1. Mit csinál ezután Pócs János a Magyar Péter bábujával, amit eddig mindenhova magával hurcolt?
  2. Németh Balázs megmenekül-e az őt üldöző nehézségek elől?
  3. Orbán Viktor a jövőben is a Dankó Rádiót fogja hallgatni vezetés közben?
  4. Lázár János továbbra is bárhol, bármikor, bármiről kérdezhető marad?
  5. Gulyás Gergely elmondja-e végre, hogy kinek és miért kéne hálásnak lennie?
  6. Kocsis Máté folytatja-e a Zebra DPK-ban az álhírek leleplezését?
  7. Szergej Lavrov továbbra is kedves barátja marad Szijjártó Péternek?
  8. Kubatov frissíti-e végre a listát? Mit szól ehhez a Fradi?
  9. Orbán Balázs készíti-e már a Győzelmi terv 2030-at?
  10. Menczer Tamás tartja-e, hogy „Vége van, Kicsi”?

+1. Deák Daninak tényleg megvannak a Medián igazi számai?

