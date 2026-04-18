Trump május közepéig engedélyezte az orosz olaj vásárlását

Az amerikai kormány pénteken feloldotta az orosz olajra és kőolajtermékekre kivetett szankciókat. Az új engedély május 16-ig lesz érvényes. Az amerikai pénzügyminisztérium által kiadott mentesség lehetővé teszi, hogy az országok megvásárolják azokat az orosz olaj- és kőolajtermék-szállítmányokat, amiket pénteki állapot szerint már hajókra raktak. Ez a lépés a korábbi, 30 napos mentességet váltja fel, ami április 11-én járt le, és nem vonatkozik Iránnal, Kubával és Észak-Koreával kapcsolatos tranzakciókra.

A döntés célja, hogy kordában tartsák a globális energiaárakat, miután azok jelentősen megugrottak az amerikai–izraeli–iráni háború miatt. „Ahogy az Iránnal folytatott tárgyalások felgyorsulnak, a Pénzügyminisztérium biztosítani akarja, hogy legyen elegendő olaj azok számára, akiknek szükségük van rá” – mondta a minisztérium szóvivője. Két nappal korábban Scott Bessent pénzügyminiszter még azt mondta, Washington nem fogja megújítani sem az orosz olajra vonatkozó mentességet, sem az iráni olajra vonatkozót, amely vasárnap járt volna le.

A globális olajárak pénteken 9 százalékkal, hordónként körülbelül 90 dollárra estek, miután Irán ideiglenesen újranyitotta a Hormuzi-szorost, ami a térség egyik kulcsfontosságú olajszállítási útvonala. A háború azonban már így is a történelem legsúlyosabb globális energiapiaci zavarát okozta a Nemzetközi Energiaügynökség szerint.

A nyolcadik hete tartó háború során több mint 80 olaj- és gázipari létesítmény sérült meg a Közel-Keleten, és Irán figyelmeztetett: ismét lezárhatja a szorost, ha az amerikai haditengerészet továbbra is blokád alatt tartja az iráni kikötőket.

Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev azt mondta, az amerikai mentesség meghosszabbítása további 100 millió hordó orosz olajat érint, így a két mentesség által érintett teljes mennyiség elérheti a 200 millió hordót. A Financial Times számításai szerint Oroszország a Közel-Keleten zajló háború miatt naponta további 150 millió dollár bevételhez az olajból. A Reuters szerint áprilisban ennek ennek köszönhetően 9 milliárd dollár nettó bevétel folyhat be az állami költségvetésbe.

Az orosz Urals típusú kőolaj átlagára márciusban elérte a hordónkénti 77 dollárt – ez 2023 októbere óta a legmagasabb szint. Ezzel szemben az idei állami költségvetésben 59 dolláros árral számoltak. A közel-keleti háború előtt az Urals hordónként 44,59 dolláron forgott. Az olajárak emelkedése ellenére Oroszország költségvetési hiánya 2026 első negyedévében 20 százalékkal meghaladta az éves tervet, elérve a 4,6 billió rubelt (a GDP 1,9 százalékát). Dmitrijev, aki április 9-én az Egyesült Államokba utazott, hogy a korábbi mentesség lejárta előtt a Trump-kormányzat tagjaival tárgyaljon, Telegram-csatornáján azt írta: a hosszabbítás „aktív politikai ellenállásba” ütközik. (Reuters/Moscow Times)