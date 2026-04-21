Vizsgálódik az ügyészség a csádi misszió ügyében

„Megkeresésére tájékoztatom, hogy az ügyben a Fővárosi Nyomozó Ügyészség hivatali visszaélés bűntette és más bűncselekmény miatt feljelentés kiegészítést rendelt el, amely eljárás jelenleg is folyamatban van.”

- válaszolt a 444 kérdéseire a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóosztálya. Azután fordultunk a KNYF-hez, hogy saját forrásainktól megtudtuk, az ügyészség pár napos határidővel dokumentumokat kért be a Honvédelmi Minisztériumtól a belengetett, minden elemében szürreálisnak tűnő csádi misszió kapcsán. Azaz az ügyészség egyelőre nem döntött, hogy nyomozást indít-e, hanem ennek eldöntése érdekében további információkat kezdett gyűjteni, mert a feljelentés nem volt elég részletes.

Arra a kérdésre nem kaptunk választ, hogy pontosan ki ellen irányult a feljelentés.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Rejtő Jenő valahol a távolban elismerően bólint egyet

Rengeteg megválaszolatlan kérdés, konteó, pletyka keringett arról az elmúlt két és fél évben, hogyan jött a szürreális, egyben a magyar honvédségi szerepvállalás hagyományaitól végtelenül távol álló csádi misszió ötlete. Erről mi is több cikkben írtunk. Azt lehetett tudni, hogy már a hivatalos döntés előtt adott 817 millió forintot a kormány a Hungary Helps csádi irodájának megnyitására (a szerződések viszont a bíróság ítélete szerint nem ismerhetők meg), és azt is lehetett tudni, hogy Orbán Viktor miniszterelnök fia hol zöld fedorakalapban, hol maszkban, hol oszlopok mögött bujkálva részt vett a művelet előkészítésében.

Végül a honvédség legatyásodott állapotáról a választások előtt a Telexen kitálaló Pálinkás Szilveszter százados beszélt arról, hogy Orbán Gáspár isteni sugallatra kezdett a tervezésbe, és a misszió során ötven százalékos „harcértékvesztéssel” számolt. Pálinkás szerint azt mondta neki a miniszterelnök fia, hogy az önkéntes keresztény missziója alatt Afrikában megtalálta Istent, és „az égből szólt neki Isten, hogy gyere, és mentsd meg az afrikai keresztényeket”.

Ekkor már a kormány bőszen hangoztatta, hogy szó sincs csádi misszióról, a 444 és a Telex írta meg, hogy tavaly novemberben még több mint 27 milliárdos költséggel számolt a Honvédelmi Minisztérium csak 2026-ra. 2025 novemberében ugyanis a Honvédelmi Minisztérium elkészített egy előterjesztést a kormány részére a Magyar Honvédség csádi katonai szerepvállalásáról, amelyben a 2026-os évre hozzávetőlegesen négymilliárd forintos személyi jellegű és pénzügyi dologi kiadással, 21,8 milliárdos logisztikai kiadással, és 1.1 milliárdos nemzetbiztonsági költségekkel számoltak.

Az ügyben kérdésekkel fordultunk a Honvédelmi Minisztériumhoz is, amennyiben válaszolnak, a cikket frissítjük.