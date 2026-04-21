Vizsgálódik az ügyészség a csádi misszió ügyében

„Megkeresésére tájékoztatom, hogy az ügyben a Fővárosi Nyomozó Ügyészség hivatali visszaélés bűntette és más bűncselekmény miatt feljelentés kiegészítést rendelt el, amely eljárás jelenleg is folyamatban van.”
- válaszolt a 444 kérdéseire a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóosztálya. Azután fordultunk a KNYF-hez, hogy saját forrásainktól megtudtuk, az ügyészség pár napos határidővel dokumentumokat kért be a Honvédelmi Minisztériumtól a belengetett, minden elemében szürreálisnak tűnő csádi misszió kapcsán. Azaz az ügyészség egyelőre nem döntött, hogy nyomozást indít-e, hanem ennek eldöntése érdekében további információkat kezdett gyűjteni, mert a feljelentés nem volt elég részletes.
Arra a kérdésre nem kaptunk választ, hogy pontosan ki ellen irányult a feljelentés.
Rengeteg megválaszolatlan kérdés, konteó, pletyka keringett arról az elmúlt két és fél évben, hogyan jött a szürreális, egyben a magyar honvédségi szerepvállalás hagyományaitól végtelenül távol álló csádi misszió ötlete. Erről mi is több cikkben írtunk, például itt, itt és itt. Azt lehetett tudni, hogy már a hivatalos döntés előtt adott 817 millió forintot a kormány a Hungary Helps csádi irodájának megnyitására (a szerződések viszont a bíróság ítélete szerint nem ismerhetők meg), és azt is lehetett tudni, hogy Orbán Viktor miniszterelnök fia hol zöld fedorakalapban, hol maszkban, hol oszlopok mögött bujkálva részt vett a művelet előkészítésében.
Végül a honvédség legatyásodott állapotáról a választások előtt a Telexen kitálaló Pálinkás Szilveszter százados beszélt arról, hogy Orbán Gáspár isteni sugallatra kezdett a tervezésbe, és a misszió során ötven százalékos „harcértékvesztéssel” számolt. Pálinkás szerint azt mondta neki a miniszterelnök fia, hogyaz önkéntes keresztény missziója alatt Afrikában megtalálta Istent, és „az égből szólt neki Isten, hogy gyere, és mentsd meg az afrikai keresztényeket”.
Ekkor már a kormány bőszen hangoztatta, hogy szó sincs csádi misszióról, a 444 és a Telex írta meg, hogy tavaly novemberben még több mint 27 milliárdos költséggel számolt a Honvédelmi Minisztérium csak 2026-ra. 2025 novemberében ugyanis a Honvédelmi Minisztérium elkészített egy előterjesztést a kormány részére a Magyar Honvédség csádi katonai szerepvállalásáról, amelyben a 2026-os évre hozzávetőlegesen négymilliárd forintos személyi jellegű és pénzügyi dologi kiadással, 21,8 milliárdos logisztikai kiadással, és 1.1 milliárdos nemzetbiztonsági költségekkel számoltak.
Az ügyben kérdésekkel fordultunk a Honvédelmi Minisztériumhoz is, amennyiben válaszolnak, a cikket frissítjük.
Egy dolog, hogy a külügyminiszter „Véleménye” zárt kezelésű, ezért mi nem ismerhetjük meg, de a bíróság sem vizsgálhatja a tartalmát. Így üresedik ki a külügyi döntések megismerésének lehetősége Magyarországon.
A végül nem tárgyalt előterjesztésből az is kiderült, hogyan tervezett a minisztérium kommunikálni: sehogy.
Már az előtt eldőlhetett a magyar szerepvállalás és a fejlesztési központ kialakítása, hogy egyáltalán a csádi elnök állítólagos meghívó levele megérkezett a magyar kormányhoz.
Bár jóval több a kérdőjel a Honvédség első önálló művelete körül, mint ahány oszlop mögé Orbán Gáspár megpróbált elbújni, úgy tűnik, ez sem akadálya annak, hogy áprilistól tényleg magyar katonák szolgáljanak Csádban. Közben a magyar-csádi kapcsolatok elkezdtek megtelni minimális tartalommal, de a csádi kaland valódi okait valószínűleg máshol kell keresni.
Október elején jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, hogy Magyarország humanitárius és katonai missziót indít Csádban. Ez lenne a Magyar Honvédség első önálló, bilaterális missziója, de már az is kétséges, hogy lesz-e művelet.
Ezt az üldözött keresztényekért felelős államtitkár árulta el a Tusványoson a 24.hu-nak, akik Csádról kérdezték.
Budapestre jött a csádi elnök, aláírtak néhány megállapodást, nyilatkoztak közös vonásokról és migrációs nyomásról, de hogy a példátlan magyar katonai missziónak mi a veleje, a célja vagy az értelme, arról továbbra sem lehet tudni a világon semmit.