Mol: befejeződött a Barátság vezeték javítása

A Barátság vezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős JSC Ukrtransznafta hivatalosan tájékoztatta a Molt arról, hogy a vezetéket érintő javítási munkálatok befejeződtek, és a 2026. január 27. óta fennálló vis maior körülmények 2026. április 21-én 18:00 órakor megszűntek.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A tájékoztatás szerint a JSC Ukrtransznafta készen áll, hogy újraindítsa a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé, jelentette be a magyar kőolajipari cég a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már kedden bejelentette, hogy Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását, és az ismét üzembe helyezhető. Magyarország várhatóan szerdán vonja vissza vétóját az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós uniós hitellel kapcsolatban.