Propagandamédia a NER után, percről percre

Közel két héttel a Fidesz veresége után egyre izgalmasabb az eddig kormány által uralt tévék, rádiók és lapok hangvétele.

Pénteken percről percre közvetítjük a széteső közmédia és a propagandalapok egy napját.

tv2

Szabó Zsófi és Istenes László a Mokkában

– bocsánat, akarom mondani Mokkacinóban. Szabó Zsófi boldogan köszöntötte azokat, akik most ébredtek, Istenes ezen a ponton szóvá tette, hogy ő már reggel hat óta bent ül a stúdióban. Egyébként épp Esztergályos Cecíliával és férjével beszélgetnek arról, hogy mennyi munkát tesznek ők a kapcsolatukba.

Hortay Olivér, a Századvég bármikor bevethető elemzője még mindig bevethető

és éppen arról beszélget a Kossuth rádión Orbán Viktor örökös kérdezőjével, hogy lám-lám, nem is volt olyan rossz állapotban a Barátság kőolajvezeték, és arra jutottak, hogy az ukránok a jövőben is bármikor zsarolhatják Magyarországot. A végén arról beszéltek, hogy Brüsszelben az energiafogyasztás csökkentését várnák el az emberektől.

Huth Gergely: A Fidesz-kormány nemhogy békén hagyta, de finanszírozta a baloldali médiát

Ok, csak egy részét, mert azokat nem, akik teljesen nyíltan és törvényellenesen külföldi finanszírozásban álltak, de a nagyobb része nagyon komoly hirdetési csomagot kapott a kormánytól. És ezt el kellene tanulnia az új kormánynak Huth szerint. Nem most mondta ezt, hanem tegnap a Hír TV-n.

tv2

Katasztrófa mindenütt

Aki a tényekből próbál most tájékozódni, kizárólag balesetekről és erőszakról kaphat információkat: hatalmas tűz az Egyesült Államok délkeleti részén, áradások északon, sokkoló leszámolás a benzinkúton, meghalt egy biciklis a 83-ason, szörnyethalt, amikor kamionnal ütközött. De legalább Gelencsér Timi kutyát mentett!

közmédia

Gazdasági percekkel folytatódik a Kossuth Rádió műsora,

száraz hangon darálja a világ gazdasági híreit egy elemző. Hazai sikerjelentés már nincs.

origo

Micsoda? Ez az Origo címlapja? DURVA!

Az ukrán drónok milliárdos károkat okoznak Oroszországnak

Kiss Rajmund, az MCC Nemzetközi Kapcsolatok Iskola Diplomáciai Műhelyvezetője volt a stúdió vendége az M1-ben, akit az orosz-ukrán béketárgyalások legújabb, ankarai fordulójáról beszélt. Bár Kiss tavaly még Moszkvából bejelentkezve az orosz hadsereg életpálya-modelljét méltatta, és nem utolsósorban a háborúellenes Digitális Polgári Kör vezetője is, most azt is meg kellett tudniuk az M1 nézőinek tőle, hogy az ukrán hadsereg rendkívül magas szinten űzi a drónhadviselést. Sőt, az ukrán drónok milliárdos károkat okoznak Oroszországnak. Ezt már csak mi tesszük hozzá, hogy lehet, hogy mégis túloztak az azonnali ukrán összeomlásról szóló hírek, amelyek évek óta túlsúlyban voltak a magyar kormánymédiában?

origo

Bomlik a rendszer!! Győzike már Hajdú Péternél is kiverte a biztosítékot

– legalábbis ezt írja címlapján az Origo. Bevallom, nem kattintottam.

tv2

Túlélték, mégis meghaltak

Tizenkét évvel ezelőtt, 2014 januárjában indult a Last Days of Tények, miután a Habony-Vajna-Gerkens-Szalai-vonal letarolta a TV2-t.

Akkor született meg a Last Days of Tények - először a Tumblren, majd később Facebookon is.

Ezen a ponton érdemes megemlékezni minden idők legjobb címéről: Túlélték, mégis meghaltak.

(A Last Days of Tények készítői végül mindketten a 444 dolgozói lettek/voltak.)

közmédia

Cserkésztanár osztja meg a gondolatait a Kossuthon

A napi jegyzet rovatban egy középiskolai tanár, cserkésztiszt beszél a fiataloknak Szent Györgyről. Az általa legyőzött sárkány most is sok fejjel, sokféleképpen támad, forr a világ, háború, gazdasági és erkölcsi válság tombol. Tennünk kell a jót - üzeni a hallgatóknak.

közmédia

A Kossuth rádió legendás, elfogultság miatt többször is elmarasztalt, majd felmentett Facebook-oldala még

nem tette le teljesen a fegyvert.

metropol

Egyelőre be kell érnem a Metropol címlapjával,

mert a Deákon nem volt a metróban. Az ingyenes propagandalap terjesztését visszafogják majd, megszüntetik a kézből osztogatását a jövő héttől. Addig is: Orbán Viktornak megint igaza van/volt/lesz.

Mindeközben Rényi-news: Rogán Antal bukhatja a TV2-t

Szomorú idők.

közmédia

Napszemüveg tesztre kászül a fogyasztóvédelem,

aztán sporthírek.

közmédia

Sorra jönnek a Tiszáról szóló hírek

Az európai ügyészség várja az együttműködést a magyarokkal, az Út a börtönbe nincs megemlítve, megnyitják az ügynökaktákat, csökken a minimálbér adója.

