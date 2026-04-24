Propagandamédia a NER után, percről percre

Kiss Rajmund, az MCC Nemzetközi Kapcsolatok Iskola Diplomáciai Műhelyvezetője volt a stúdió vendége az M1-ben, akit az orosz-ukrán béketárgyalások legújabb, ankarai fordulójáról beszélt. Bár Kiss tavaly még Moszkvából bejelentkezve az orosz hadsereg életpálya-modelljét méltatta, és nem utolsósorban a háborúellenes Digitális Polgári Kör vezetője is, most azt is meg kellett tudniuk az M1 nézőinek tőle, hogy az ukrán hadsereg rendkívül magas szinten űzi a drónhadviselést. Sőt, az ukrán drónok milliárdos károkat okoznak Oroszországnak. Ezt már csak mi tesszük hozzá, hogy lehet, hogy mégis túloztak az azonnali ukrán összeomlásról szóló hírek, amelyek évek óta túlsúlyban voltak a magyar kormánymédiában?