Vitézy szerint egy régóta ismert hiányosság is hozzájárult a súlyos sérüléssel járó vonatbalesethez

Nem a MÁV napja volt a csütörtök: két vonat is kisiklott, ráadásul a Békés IC délutáni, Gyoma határában történt balesetében ketten megsérültek, egyiküket súlyos állapotban mentőhelikopter vitte kórházba. A tegnap hivatalba lépett Vitézy Dávid éppen a minisztériumi átadás-átvételt intézte Lázár Jánossal, amikor a MÁV értesítette az esetről. A miniszter csütörtök este, miután véget ért az utasok kimenekítése a szerelvényről, már a helyszínről posztolt, ahová Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató is ellátogatott.

„A vonat az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltón megengedett sebességet” – írta a bejegyzésében Vitézy, majd bemutatta, hogy ehhez jelentősen hozzájárult egy súlyos vasúti hiányosság is. Maga a sínpálya, amit 2017-ben még uniós forrásokból újítottak fel, alkalmas a 160 km/órás sebességre, emellett „a pályán olyan vonatbefolyásoló berendezés működik, ami ezt a balesetet teljes bizonyossággal meg tudta volna akadályozni”.

Hogy miért a feltételes mód? Mert a Békés IC-t húzó mozdonyon nem volt felszerelve olyan berendezés, ami a vonatbefolyásoló rendszerrel való együttműködésre alkalmas lenne. Magyarul „nincs meg az a fedélzeti számítógép, melynek segítségével a sebességtúllépés esetén azonnal központilag be lehetne avatkozni és lelassítani a vonatot” – magyarázta Vitézy. A frissen hivatalba lépett miniszter az elődje felelősségére is kitért:

„Ez a probléma sajnos régóta ismert, legutóbb 2022 decemberében hívta fel az akkor hivatalba lépő Lázár-minisztériumot a Közlekedésbiztonsági Szervezet ennek orvoslására - de semmi nem történt, választ sem kaptak.”

Hozzátette: 160 km/órás sebesség elérését nem csak a vonatbefolyásoló hiánya okozta, hanem a „40-50 éves elavult kocsik alkalmatlansága is”, amihez hozzáteszi: „az új InterCity kocsik beszerzését szintén 2022 végén állította le a ma leköszönt miniszter”.

A baleset körülményeit egyébként a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV is vizsgálja, „de mindenképp már most levonható tanulság az, hogy a fedélzeti vonatbefolyásoló berendezések fejlesztésére és az InterCity-kocsik cseréjére végre költenünk kell”. A Békés IC-n egyébként 240-en utaztak Hegyi Zsolt korábbi tájékoztatása szerint. Várhatóan két napig tart, amíg a kisiklott vonatokat visszahelyezik és a súlyosan megrongálódott pályát helyreállítják.



