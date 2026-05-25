Magyar Péter: Rogán Antalnak nagyon sok minden miatt van izgulnivalója

Magyar Péter bő egy órás élő videó interjút adott a Telexnek. Az első percekben arról beszéltek, hogy le kellett zárni Kelenföld vasútállomást, miután kigyulladt egy villanymozdony, a miniszterelnök ugyanis az interjú előtt épp Vitézy Dávid közlekedési miniszterrel telefonált a témában.

Magyar szerint nincs könnyű dolguk a vasúttal, általában azt mondta, „nagyon sok mindent csinálunk egyszerre, próbáljuk működtetni a teljesen széteső közszolgáltatásokat, folyik a rendrakás”, és nincs igaza azoknak, akik TikTok-kormányzásról beszélnek.

Az EU-s pénzek hazahozataláról azt mondta, minden miniszter és minden minisztériumi dolgozó ezen dolgozik, nem lesz sok szabadságuk a nyáron. Sok tízezer milliárd forintról van szó, és bár abban bízik, hogy a héten csütörtökön sikerül erről politikai megállapodást kötni Brüsszelben, az ördög a részletekben rejlik, és mindennek stimmelnie kell, mert augusztus 31. után a pénzek egy része nem lehívható. Attól is tartanak, hogy Sulyok Tamás alkotmányossági kifogással élhet bizonyos törvényjavaslatokkal szemben, ami szintén megakaszthatja a folyamatot.

Magyar hosszan beszélt arról, hogy Sulyoknak mennie kell, ezt akarja a magyar emberek kétharmados többsége, ezt látják a Tisza által megrendelt közvélemény-kutatásokban is, és hangsúlyozta, hogy éppen azért határozott ebben az ügyben, mert tiszteli a köztársasági elnök intézményét, itt Sulyokkal van a baj.

Olyan törvényt fognak hozni, amelyben az összes fideszes kinevezettet, akiket korábban felszólítottak lemondásra, megfosztják a hivatalától. Azt még nem tudja, ki veheti át Sulyok Tamás helyét, mert azonnal nem lesz közvetlen elnökválasztás (arról sincs döntés, hogy közvetlen legyen, vagy sem, nem ő dönt erről, társadalmi egyeztetés lesz) és az átmeneti időre újra a parlament szavazna a köztársasági elnök személyéről. Biztos van erre alkalmas személy a miniszterelnök szerint, de most nem tudná megmondani, ki az.

Magyar szerint Orbán Viktor gyáva, mert nem ült be a parlamentbe, amikor ezt ígérte, és nem hiszi, hogy a Fidesz meg tud újulni. A volt miniszterelnök Magyar szerint a háttérben még mindig ragaszkodik a hatalomhoz, miközben az MSZMP végnapjait idéző állapotba lavírozta a pártját. Arról, hogy Orbánnak a „második igeforrása” a Vadhajtások azt mondta, nem hiszi, hogy a volt miniszterelnök valóban olvassa a karlendítős náci Bede Zsolt által írt lapot, de megválogathatná jobban a tanácsadóit, vagy aki a szájába adta ezt a mondatot. De az is lehet, hogy nem tudja már, miről beszél, mármint Orbán. Nyilvánvalóan nem lesz már soha kormányzóképes párt a Fidesz – mondta.

Arra a kritikára, hogy nincs se a miniszterek között, se az államtitkárok között roma származású ember, azt mondta, ez hülyeség, soha ennyi roma nem volt a parlamentben, se ennyi nő, de ez nem garancia semmire, kiválósági, rátermettségi alapon kell embereket válogatni, a kvótákban nem hisznek. A roma ügy minden területén megjelenik majd a kormányzásnak.

Lesz Vagyon-visszaszerzési Hivatal, de az erről szóló törvényt a parlament fogja elfogadni, egy-két hét múlva benyújtják a tervezetet, de megszűnt a rendeleti kormányzás, ezért ez idő. Elkezdte egy ponton sorolni, mennyi mindenről tárgyalnak majd a holnapi kormányülésen, percekig mondta a területeket.

Meg fogják változtatni a vagyonnyilatkozatok rendszerét, és kiterjesztik a pártelnökökre is, így Orbán Viktornak is le kell majd ilyet adnia.

Balásy Gyulának azt üzeni, ne semmit nem érő papírokat lobogtasson, hanem utalja át a pénzt, ha vissza akarja adni. Sok SMS-t kap potentátoktól, oligarcháktól, de ezeket meg se nyitja, szóba sem jön, hogy kiegyezzenek – mondta Magyar.

A polgármesterek túl jól keresnek, de az államigazgatásban dolgozóknak nem csökkentik a fizetését.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy „Rogán Antalnak nagyon sok minden miatt van izgulnivalója”. „Ezek bűnözők, maffiózok” – mondta.

A miniszterelnök szerint minden elemében bűzlik a kegyelmi ügy, a témában parlamenti vizsgálóbizottság alakul, ő még szigorítana is a jogosítványain, de ott minden kiderül majd, jól kell tudni kérdezni.

Magyar szerint Melléthei-Barna Márton, aki végül nem lett igazságügyi miniszter, nem követett el semmilyen hibát, csak beleszeretett a húgába, és helyes döntést hozott a rendszerváltás szempontjából, amit ő tiszteletben tart.

Tóth Péternek koordináló szerepe van, mint nemzetbiztonsági főtanácsadó, nincs alá-fölé rendeltség a titkosszolgálatokat felügyelő miniszterek és közötte. Kell ilyen koordináló-elemző szerinte, és szerette volna Tóth Péterrel dolgozni, aki tökéletesen alkalmas a feladatra, mert lojális, nem hozzá, a nemzethez, és tud titkot tartani.

Azt nem tudja, milyen szinten avatkoztak be az oroszok a választásokba, ezt ki kell vizsgálni, ami nagyon fontos. Azért is fontos, hogy a külföldi társszolgálatok megbízzanak a magyarokban.

Belső információk szerint sem szakmailag, sem emberileg nincs jó állapotban a magyar polgári titkosszolgálat, sok jó ember ment el a területről, ezt is rendbe kell hozni – mondta Magyar Péter, a beszélgetést azzal zárva, hogy ezután is fog interjúkat adni a független sajtónak.