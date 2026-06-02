Karsai Dániel a XIII. kerület posztumusz díszpolgára lett

Az ALS-betegségben 2024-ben 47 évesen meghalt jogász, Karsai Dániel posztumusz díszpolgári címet kapott Budapest XIII. kerületétől – jelentette be a testvére, Karsai Péter.

Az ALS-betegségben az izmok leépülnek, de a szellemi frissesség megmarad, így a beteg kénytelen tiszta tudattal végigkövetni saját elmúlását. Karsai 2023 szeptemberében jelentette be, hogy beteg, majd pert indított a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán, hogy így érje el az életvégi döntésekhez való jogok kibővítését Magyarországon, és népszavazási kezdeményezést is indított. Arra hivatkozott, hogy az életvégi döntések meghozatalának teljes magyarországi tilalma alapvető emberi jogait sérti, különösen az emberi méltóságból fakadó önrendelkezési jogot, az embertelen, megalázó bánásmód tilalmát és a világnézeti meggyőződés szabad megválasztásához való jogot.

Dr. Karsai Dániel az otthonában, 2023. október Fotó: Kristóf Balázs/ 444

Az ügye körül társadalmi párbeszéd alakult ki, Sulyok Tamás köztársasági elnök is meglátogatta őt. A strasbourgi bíróság végül elutasította a kérelmét, hiába szólalt fel személyesen, és a népszavazási kísérlete is elbukott előbb a Nemzeti Választási Bizottságon, majd az Alkotmánybíróságon. A Fidesz elzárkózott a témáról való vitáktól, a Parlamentben kikerülték őt. 2023-ban készült interjúnk itt olvasható vele. 2024. májusi képriportunk itt található.

Karsai mellett Hernádi Juditot és Geszti Pétert is kitüntette a kerület.