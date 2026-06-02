Karsai Dániel a XIII. kerület posztumusz díszpolgára lett

Az ALS-betegségben 2024-ben 47 évesen meghalt jogász, Karsai Dániel posztumusz díszpolgári címet kapott Budapest XIII. kerületétől – jelentette be a testvére, Karsai Péter.
Az ALS-betegségben az izmok leépülnek, de a szellemi frissesség megmarad, így a beteg kénytelen tiszta tudattal végigkövetni saját elmúlását. Karsai 2023 szeptemberében jelentette be, hogy beteg, majd pert indított a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán, hogy így érje el az életvégi döntésekhez való jogok kibővítését Magyarországon, és népszavazási kezdeményezést is indított. Arra hivatkozott, hogy az életvégi döntések meghozatalának teljes magyarországi tilalma alapvető emberi jogait sérti, különösen az emberi méltóságból fakadó önrendelkezési jogot, az embertelen, megalázó bánásmód tilalmát és a világnézeti meggyőződés szabad megválasztásához való jogot.
Az ügye körül társadalmi párbeszéd alakult ki, Sulyok Tamás köztársasági elnök is meglátogatta őt. A strasbourgi bíróság végül elutasította a kérelmét, hiába szólalt fel személyesen, és a népszavazási kísérlete is elbukott előbb a Nemzeti Választási Bizottságon, majd az Alkotmánybíróságon. A Fidesz elzárkózott a témáról való vitáktól, a Parlamentben kikerülték őt. 2023-ban készült interjúnk itt olvasható vele. 2024. májusi képriportunk itt található.
Karsai mellett Hernádi Juditot és Geszti Pétert is kitüntette a kerület.
Az alkotmányjogásznál két éve diagnosztizálták az ALS nevű betegséget.
Halálos beteg, 2022-ben diagnosztizáltak nála ALS-t, azt a betegséget, amiben Stephen Hawking is szenvedett.
Levegőnek nézték, sietve kikerülték.
Ők is az alaptörvény megsértésére hivatkoztak, amire a Kúria és a Nemzeti Választási Bizottság is.
Azt ígérte Karsainak, hogy mérlegelni fogja a kegyelmi jogkörről szóló kérvényét.
Hozzászólásra sem méltatták a kormánypárti képviselők.
Több mint 12 órát töltöttünk az ALS-betegségben szenvedő alkotmányjogásszal, aki megmutatta nekünk, hogy néz ki egy napja. Karsai Dániel a legintimebb pillanatokban sem küldött ki minket a szobából, ez a fajta kitárulkozás pedig egy újabb állásfoglalás a részéről az eutanázia legalizálása melletti küzdelemben.
Jogerősen is elutasították a beadványát.
A gyógyíthatatlan beteg alkotmányjogász kedden az Emberi Jogok Európai Bíróságán szólalt fel azért, hogy maga dönthessen az élete végéről.
Karsai Dániel alkotmányjogásznál tavaly nyáron diagnosztizáltak gyógyíthatatlan betegséget, ALS-t. Novemberben a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán készül pereskedni azért, hogy maga dönthessen az élete végéről.