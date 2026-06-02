Magyarországra érkezik a jogállamiságért felelős uniós biztos, hogy reformokról tárgyaljon a kormánnyal

Magyarországra látogat Michael McGrath igazságszolgáltatásért és jogállamiságért felelős uniós biztos kedden, hogy a magyar jogállamisági helyzetről és a régóta fennálló problémák kezeléséhez szükséges reformokról tárgyaljon az új kormánnyal – írta meg az MTI az Európai Bizottság közlése alapján.

„A látogatás lehetőséget kínál arra, hogy támogassuk Magyarországot a kulcsfontosságú jogállamisági reformok gyakorlati előrehaladásában, építve Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter magyar miniszterelnök közötti pénteki találkozóra” – írta az EB.

Magyar és von der Leyen múlt héten közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy Magyarország hozzáférést kap az előző kormány alatt befagyasztott több mint 16 milliárd eurónyi uniós forráshoz. Ehhez Magyarország számos konkrét reformot ígért a jogrendszerben, valamint konkrét beruházások szintjén – az EB csak ezen ígéretek teljesülése után folyósítja a forrásokat.

McGrath biztos találkozik Rák Richárddal, az Országgyűlés alelnökével, a törvényalkotási bizottság elnökével, továbbá Hantosi Istvánnal, az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság, valamint Hajdu Mártonnal, a külügyi bizottság és Sopov Éva Ildikóval, az EU-ügyi bizottság elnökeivel. Találkozik továbbá Ruff Bálint miniszterelnök-helyettessel, Görög Márta igazságügyi miniszterrel, valamint Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel.

A megbeszélések középpontjában a jogalkotási reformprogram áll, beleértve a jogállamiság megerősítését, az alapvető jogok további védelmét és a médiaszabadság megőrzését célzó intézkedéseket – közölte az EB. Azt is írták, hogy május 29-én Magyarország hivatalosan is értesítette az Európai Bizottságot azon, hogy csatlakozna az Európai Ügyészséghez (EPPO).