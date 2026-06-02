Sok milliárd forint folyt át tavaly a fideszes kampány kulcscégein: volt, ahol közel 2 millió volt a havi átlagos bérköltség

Története legsűrűbb teljes évét teljesítette 2025-ben a Fidesz kampánygépezete. A munka nagy részét a párthoz hivatalosan nem kötődő, sokszor ismeretlen finanszírozású cégek és alapítványok végezték el. Ezek a szervezetek aztán rendezvényekkel, propagandával és trollfarmok üzemeltetésével is segítették a kampányt. Az éves beszámolók alapján összegyűjtöttük, hogy az érintett cégek hogyan gazdálkodtak tavaly.

A DPK-univerzum

A kampány kulcsszereplője a Digitális Polgári Köröket és háborúellenes gyűléseket koordináló Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány (DDA) volt. A szervezet „transzparenciajelentését” május 30-án a DPK-k atyja, Partos Bence küldte el a szerkesztőségünknek. A nyolc soros táblázatból csak annyi derült ki, hogy az alapítvány bevétele 5,6 milliárd forint volt, miközben 3,95 milliárd forintnyi támogatást adtak másoknak az „alapítványi célokkal kapcsolatosan”. Azt nem részletezték, hogy kinek és mire adták a pénzt. Mint ahogy az sem derült ki, hogy a 12 millió forintos bérköltséget hány munkavállaló bérére költötték el.

Az alapítványnak két nonprofit cége van. Az egyik a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Kft. (DDÜ), aminek a Momentum és a Jobbik környékén is megfordult politikai kalandor, Nagy Károly az ügyvezetője. A DPK-kat és háborúellenes gyűléseket szervező, de trollfarmok üzemeltetésében is utazó DDÜ-n óriási pénzek folytak át tavaly. A cég összes bevétele 4,27 milliárd, összes kiadása pedig 4,32 milliárd forint volt, így 45 milliós veszteséggel zárta az évet. A bevételek többsége (3,91 milliárd) alapítványi támogatásként érkezett. Bár a forrás nincs részletezve, az összeg valószínűleg a tulajdonos DDA-tól érkezhetett.

Orbán Viktor a nyíregyházi háborúellenes gyűlésen Fotó: Németh Dániel/444

A DDÜ 70 munkavállalót foglalkoztatott tavaly, nekik összesen 503 millió forintot fizettek ki bérköltségként, 152 millió forintot pedig személyi jellegű ráfordításként. Ez azt jelenti, hogy az 1 főre jutó havi átlagos bérköltség 599 ezer forint, a havi átlagos személyi jellegű ráfordítás pedig 888 ezer forint volt.

A DDA másik nonprofit cége a Morális Forráskód Kft., aminek Partos Bence az ügyvezetője. A vállalatnak 12,9 millió forint volt az összbevétele, amit mind elköltött, így nullában zárta az évet. A cégnek 1 munkavállalója volt, akire 6,2 millió forintot költöttek el személyi jellegű ráfordításként.

Megafon és Nemzeti Ellenállás Mozgalom

A fideszes propaganda-birodalom meghatározó szereplője Kovács István, akinek két cége is óriási pénzeket égetett el a kampányban. Az ismertebb a – többek között Bohár Dánielt és Deák Dánielt felfuttató – Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft., ami 474 milliós nyereséggel zárta a tavalyi évet. A cégnek csak 15 millió forint volt a nettó árbevétele, viszont 8,6 milliárd forint egyéb bevételt könyvelt el, így hatalmas büdzséből gazdálkodott. Az 57 munkavállalójára 1,78 milliárd forint személyi jellegű ráfordítást költött. Ez azt jelenti, hogy az 1 főre jutó havi átlagos személyi ráfordítás 2,6 millió forint volt.

Kovács István Fotó: Németh Dániel/444

Kovács István másik cége az Ellenállás Mozgalom Nonprofit Kft. (NEM), amit tavaly októberben vett át Apáti Bence politikai influenszertől. Az EMN elsősorban mesterséges intelligenciával készített lejárató anyagokban utazott, ők készítették a kamu Tisza-adós plakátokat és számos, Magyar Pétert támadó reklámot is.

A 194 milliós nyereséggel záró cég a Megafonhoz hasonlóan a nem részletezett egyéb bevételeiből (2,7 milliárd) működött, nettó árbevétele csak 3 ezer forint volt. 12 munkavállalójára pedig 120 millió forint személyi jellegű ráfordítást költött.

A Dukász-birodalom

A fideszes kampánygépezet harmadik erőközpontja Dukász Magornál volt. Az erdélyi születésű informatikus 2016 és 2022 között pedig a Fidesz digitális igazgatója volt, testvére révén pedig Gyürk András fideszes EP-képviselő rokona. A kampányban ő felelt a fideszes képviselőjelöltek oldalainak monitorozásáért, a Harcosok Klubja edzőtáborában digitális eligazítást tartott, de Orbán Viktort is elkísérte Washingtonba.

Dukász Magor Fotó: Kristóf Balázs/444

Dukász Magor üzlettársával, Stibrányi Eszterrel közösen viszi a For The Win Információ-Technológiai Kft.-t, ami 155 milliós nettó árbevétellel és 57 milliós nyereséggel zárta a tavalyi évet, miközben 0 forintot költött személyi jellegű ráfordításra.

Dukász Magor igazi büszkesége azonban a Digitális Szuverenitás Központ Kft., ami a For The Win leányvállalataként brutálisan erős évet zárt. A cég ugyanis 4,1 milliárdos nettó árbevételt és 1,2 milliárdos nyereséget könyvelt el. A vállalat 70 munkavállalót foglalkoztatott, az ő bérköltségükre 1,65 milliárd forintot költöttek. Ez azt jelenti, hogy az 1 főre jutó havi átlagos bérköltség 1,97 millió forint volt.

A választási eredmény azonban valószínűleg a cég aranyidőszakának végét is elhozta. A 444 információi szerint a Digitális Szuverenitás Központ és a Megafon már május elején bérlőt keresett a Perc utcai irodájába, pedig a bérleti szerződéseik még egy évig érvényesek.

A Megafon jövőjéről pedig sokat elmond, hogy a listáról időközben fideszes parlamenti képviselőnek választott, volt megafonos Szűcs Gábor a Népszavának azt mondta, hogy a Megafon-brand óriási pofont kapott, és nem biztos benne, hogy ebben a formában megmarad. A felépített influenszereik viszont folytatják majd.