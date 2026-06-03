Volt momentumos politikusokat is előállítottak az ügyészség akciójában kedden

Volt szocialista és fideszes politikusok mellett volt momentumos képviselőket is előállítottak a Központi Nyomozó Főügyészség keddi, több önkormányzatot érintő akciójában, tudta meg a Magyar Hang.

A lap szerint M. Károly és Sz. Tünde az érintettek, akiket őrizetbe is vettek. Egyikük a Momentum korábbi pártigazgatója és parlamenti képviselőjelöltje is volt, míg a másikuk egykori önkormányzati képviselő, szerepelt a Momentum 2024. évi fővárosi listáján is, illetve a Budapesti Közművek igazgatósági tagja is volt. Információik szerint őket is korrupciós bűncselekmények miatt vitték be, amelyek parkfenntartási ügyekkel lehetnek összefüggésben a gyanú szerint.

Kedden az ügyészség házkutatást tartott a II. kerületi és a XV. kerületi önkormányzatnál, illetve Őrsi Gergely II. kerületi polgármester lakásán is a nyomozók az ún. óbudai korrupciós ügyben, amiben 2024 óta nyomoznak. Az akció összefüggésben az önkormányzatok parkfenntartási szerződéseivel, a XV. kerületi önkormányzat ugyanis megerősítette, hogy parkfenntartással kapcsolatos iratokat kerestek náluk a nyomozók.

Az akció során fideszes politikusokat, Láng Zsoltot, a II. kerület volt polgármesterét, Gór Csaba kerületi frakcióvezetőt és Puskás Pétert, a III. kerület korábbi alpolgármesterét is előállították a keddi akcióban. A volt szocialista képviselő, Molnár Zsolt esetében pedig az ügyészség kezdeményezte a letartóztatását. Bajáky Tamás, Molnár védőügyvédje elmondta, hogy befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják Molnárt, aki mindent tagad, és panasszal élt a gyanúsítás ellen.

