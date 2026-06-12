Balásy attól tart, hogy a cégeit felszámolják

Csütörtökön az RTL megszerezte Balásy Gyula levelét, amelyben azt kérte a kormánytól, hogy soron kívül vegyék át a cégeit, mert különben azok vagyonát felszámolási eljárással veszik el a NER-hez közeli cégek. Magyar Péter sajtótájékoztatón zárta ki ezt a lehetőséget: a kormánynak nem kellenek ezek a cégek, amelyekkel majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal foglalkozik.

A 24.hu-nak azt írta Balásy ezek után, hogy

„a jelenlegi körülmények között sajnos reális az esélye annak, hogy a társaságok nem tudják elkerülni a felszámolást”.

Arra panaszkodik most a propagandapápa, hogy „a bankszámlák jogtalan zárolása miatt kialakult helyzet következtében közel 500 munkavállaló került rendkívül nehéz helyzetbe, miközben a cégcsoporttal együtt dolgozó több száz alvállalkozó és partner működését is jelentősen érintik a folyamatok.”

A Fidesz veresége után a Kontrollban sírós-érzelmes interjúval próbálkozó, a vagyonát az államnak felajánló Balásy cégeinek számláit a választás után heteken belül zárolták. Emiatt a Lounge Event már a BL-döntőn sem tudta kifizetni az alvállalkozókat, a kormánynak kellett átvállalni a költségeket. A cégcsoport dolgozói a májusi fizetésüket sem kapták meg.

Balásy cégei, a Lounge Communications, a Lounge Event és a New Land Media 2018 óta vetélytárs nélkül, zsinórban nyerték el a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda szinte valamennyi tenderét. Csak ebből a három cégből egyetlen év alatt tisztán 18 milliárdot vett ki Balásy, akinek a vagyonát 79 milliárd forintra becsülték. Ebből többek között Ferrariból és Lamborghiniből álló autógyűjteményre, egy Máriaremetén a hegyoldalban épülő villára és óceánra néző penthouse-ra is futotta Miami Beachen.

Balásy cégei ellen az ügyészség 2024 április elején rendelt el nyomozást hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt, miután felmerült, hogy a piaci ár többszöröséért dolgoztak a kormánynak.