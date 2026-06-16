„Nem így beszél az emberséges Magyarország” – az Amnesty és a Helsinki is bírálja a Magyar-kormányt a migránsozás miatt

„Nem így beszél az emberséges Magyarország” – posztolta az Amnesty International hétfőn, a parlament ülése közben.

Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtt is azt vetette a Fidesz szemére, hogy az Orbán-kormány valóban migránstábort akart építeni Vitnyéden, amikor kiderült, akkor letagadták, ráadásul folyamatosan az illegális migrációval riogattak. (A Fidesz azzal érvelt, hogy nem lett ilyen tábor, és csak az EU felé taktikáztak.)

Magyar hétfőn a parlamentben Fotó: Bankó Gábor/444

Előtte Pósfai Gábor belügyminiszter egy bizottsági ülésen bejelentette, Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását. Pósfai Gábor arról beszélt, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, amihez viszont a tömeges migrációval szembenéző országok jóváhagyása is szükséges. Erről már elkezdtek megbeszéléseket és kétoldalú egyeztetéseket az Európai Tanács ülésén, de még nem született megállapodás. Magyar erre a nyilatkozatra is ráerősített a parlamentben.

Az Amnesty azt írta, szerintük a „működő és emberséges Magyarország” egy olyan hely, ahol a kormány tud és mer beszélni összetett társadalmi kérdésekről, és változtat azon a kirekesztő nyelven, amit a korábbi vezetés használt. „Legyünk végre olyan ország, ahol egyetlen kiszolgáltatott csoportot sem használnak fel politikai célokra.”

A Magyar Helsinki Bizottság is ugyanerről írt kedden. A szervezet szerint „az Orbán-rendszer pusztító örökségétől való elszakadás egyik fontos mércéje lehet, hogy a félelemkeltést és a félrevezetést felváltja-e a tényeken alapuló, felelős döntéshozatal és az őszinte, higgadt párbeszéd a nyilvánossággal. Erre a menekültügy területén is szükség van.”

A szervezet szerint Magyarországnak olyan menekültügyi szabályozásra van szüksége, amely egyszerre garantálja a határok ellenőrzését, a jogállami működést és az üldözés elől menekülők jogainak tiszteletben tartását. A napi egymillió eurós büntetést azért szabta ki az Európai Bíróság, mert az ország nem biztosította a jogszerű menekültügyi eljárások lehetőségét. „Ahhoz, hogy a bírság terhét már ne kelljen viselnünk, a jelenlegi helyzetben nem új táborok építésére, hanem átgondolt, jogszerű és emberséges megoldásokra van szükség.”

Az Ukrajnából menekült kárpátaljai családoknak is valódi segítséget kell adni, akiket Vitnyédről tettek ki 2024-ben – tették hozzá.

Magyar Péter szombaton, a Fidesz tisztújító kongresszusa előtt hozta nyilvánosságra a vitnyédi táborra vonatkozó 2024-es titkos kormányzati elképzeléseket, összefoglalókat, majd a Tisza-kormány és a miniszterek Facebook-oldalát ellepték a kék alapon írt rövid egyenüzenetek, ami nagyban emlékeztetett a Fidesz gyakorlatára.

„Az úgy nem lesz jó, ha megint ömlenek ránk a migránsozós egyenposztok”, hiszen a többi között erre mondott nemet a választók jelentős része – írta hétfői publicisztikájában Diószegi-Horváth Nóra. És ezek a posztok még ma, jócskán azután is elérhetőek, hogy a Tisza-kormány jelezte, szakítani kíván a korábbi kormány kommunikációs reflexeivel, de ebben a munkában is vannak még finomhangolásra és javításra szoruló pontok.

Frissítés: A Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület már a szombati tájékoztatóra reagált, kifogásolva a többi között, hogy Magyar Péter többször is migránstáborról beszélt. Az egyesület azt írta, ez a kifejezés nincs benne egy jogszabályban sem, a menedékkérők vagy menekültek befogadó állomáson, közösségi vagy őrzött szálláson vannak, iletve menekültügyi befogadóközpontban.

„Ha Magyarország teljesíteni akarja az uniós jogból eredő kötelezettségeit, akkor lehetővé kell tenni a menedékkérelem benyújtását Magyarországon, és el kell szállásolni a menedékkérőket, nyitott vagy - ha a szabályok lehetővé teszik, vagy előírják - zárt szálláshelyeken. Egy működő és emberséges országban a menekültügyi rendszer is az.”

Az egyesület szerint a jelenlegi kapacitás bővítésére is szükség van. A Menedék abban bízik, az új kormány egyeztet majd a szakmai szervezetekkel és lesz társadalmi egyeztetés is. „Ami biztos nem segít az egyeztetésben, az az előző kormányzat által a politikai haszonszerzés érdekében bevezetett félelem- és gyűlöletkeltő szóhasználat és kampány folytatása” - írta a szervezet, és arra szólította fel a politikusokat, hogy fejezzék be a migránsozást.