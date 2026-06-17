NKA-támogatott békéssámsoni alapítvány bérelt termeket Orosházán Erdős Norbert fideszes képviselő fellépéseinek

Cirkuszt hívtak a fideszes kampányrendezvényre, hogy legyen kultúra is az NKA-pénzből szervezett fórumon – írja a Telex.

A lap szerint a Fidesz politikusainak orosházi rendezvényeit öt alkalommal a Magyar Sámsonok Alapítvány fizette, amely kétszer kapott 50-50 millió forint támogatást a Nemzeti Kulturális Alap titkos, 17 milliárdos keretéből. Az alapítvány elnöke, Annus István a szomszédos Békéssámson fideszes polgármestere, Erdős Norbert fideszes parlamenti exképviselő és 2026-os képviselőjelölt „szoros szövetségese”.

A Magyar Sámsonok Alapítványt 2025 márciusában jegyezték be, a nyilvánosságban a Telex cikke szerint „szinte semmilyen” nyoma nincs. Kivéve az NKA oldalán a Kiemelt Kulturális Programok Kollégiumának döntési listáját, ahonnan kiderül, hogy az egyik támogatást értékőrző kulturális, zenei és közösségépítő programsorozatra, a másikat kulturális programok megvalósítására kapták.

A lap megkereste Annust, és konkrétan rákérdezett egy március 24-ei eseményre, amelyen Szijjártó Péter külügyminiszter is vendégszerepelt Erdős Norbert oldalán. „Miért lett volna kampányrendezvény? Fidesz-logó sem volt” – reagált az alapítvány elnöke. Amikor az újságíró jelezte, hogy a helyi lap beszámolójában látszanak a Fidesz-molinók Szijjártó és Erdős mögött, azt válaszolta: valóban az alapítvány pénzéből bérelték ki több alkalommal a termet, de a Szijjártó-féle rendezvényt nem az NKA-s pályázati támogatásból, hanem „más adományokból” finanszírozták.

A Telex kérdésére, hogy az Erdős Norberthez köthető további négy eseményen milyen programok zajlottak, Annus azt válaszolta: azok közösségi rendezvények voltak, kulturális programok, „cirkuszt hívtunk, különböző együtteseket”.

Annusék alapítványa a Szijjártó fellépésével rendezett, március 24-ei eseményen a közel 400 ember befogadására alkalmas színháztermet 260 ezer forintért bérelte ki a Telex birtokába került terembérleti szerződések szerint. Korábban négyszer (2025. október 30-án és december 18-án, illetve 2026. február 27-én és március 12-én) vették igénybe az orosházi művelődési ház szolgáltatásait. Ezeken a kisebb, 180 fős termet használták, egyenként 30-100 ezer forint közötti összegekért.

A közösségi médiás aktivitásának sajátosságairól is ismert Erdős Norbert dolgozik Forrás: Erdős Norbert/Facebook

A szerződésekbe minden alkalommal a „közösségépítő program” megnevezés került.

A Magyar Sámsonok Alapítvány NKA-nak beadott pályázati adatlapjában az olvasható, hogy az Orosházi és Mezőkovácsházi járás 27 településén valósítanák meg azt az értékőrző programsorozatot, amely „zenei, gasztronómiai és kulturális programokon keresztül erősítené a helyi közösségeket és ápolná a hagyományaikat”. Nem sokban tért el ettől a másik pályázatban meghatározott cél sem: ebben Dél-Békés településeinek kulturális, zenei, kézműves, gasztronómiai értékeire épülő programokat terveztek.

Arra a kérdésre, hogy az összességében 100 millió forintos NKA-támogatást mire fordítják majd, a polgármester azt felelte a lapnak: az összeg nagyobb része még megvan, azokat is közösségépítésre és zenei előadásokra költik, ezek szervezése folyamatban van. Azt ígérte, amikor lezajlik a pályázati szakasz, mindennel elszámolnak az NKA-nak, ahogyan a többi adománnyal is el fognak.

Erdős Norbert 2002-ben, 2006-ban, 2010-ben, majd 2022-ben nyert az országgyűlési választásokon egyéniben – 2014–2019 között európai parlamenti képviselő volt –, idén azonban simán kikapott a tisztás Gurzó Máriától.

Erdős Norbertet ez ideig az útfelújítós kampányfotók koronázatlan királyaként is ismerhettük. Sajátos karakterű politikusi, ezen belül közösségi médiás aktivitásáról többek között itt, itt és itt írt a 444.