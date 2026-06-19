Egyetlen enyhén bővített mondattal reagált Sulyok Tamás a beadványával kapcsolatos alkotmánybírósági döntésre

„A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését.”

Ezzel a mérsékelten bővített mondattal reagált Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatala arra az alkotmánybírósági döntésre, melynek nyomán lekerült a testület napirendjéről az elmozdíthatóságával kapcsolatos beadvány.

A 444 ezeket a kérdéseket tette fel az államfő hivatalának:

Hogyan értékeli Sulyok Tamás, hogy az Alkotmánybíróság hét tagja kizáratta magát a beadványa tárgyalásából, aminek következtében Polt Péter levette a teljes ülés napirendjéről az ügyet?

Egyeztetett-e Polt Péterrel?

A lépés után Sulyok Tamás lemond?

Válasz, mint látható, lényegében csak az első felvetésre érkezett.

Sulyok Tamás érkezik a parlament alakuló ülésére, mellette Magyar Péter és Melléthei-Barna. Mint megírtuk, hét alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, hogy ne tárgyalhassa Sulyok beadványát az Alkotmánybíróság. Tudomásunk szerint komoly feszültséget okozott a testületen belül Sulyok Tamás beadványa, amivel a köztársasági elnök lényegében a saját pozícióját mentette volna. Az alkotmánybírók többsége amellett érvelt, hogy a beadványt nem lehet érdemben tárgyalni, volt, aki szerint napirendre sem lehetne venni az ügyet. Ezzel Polt Péter alkotmánybírósági elnök és még két alkotmánybíró nem értett egyet.

Sulyok Tamás június 11-én, múlt csütörtökön fordult beadvánnyal az Alkotmánybírósághoz, amit Polt Péter nagyon gyorsan kiszignált: másnap az már az új ügyek listájának élén szerepelt.

Egy névtelenséget kérő forrásunk szerint hétfőn kiderült, hogy Polt sürgősségi tárgyalást tűz ki. Ennek csütörtök délutánra meg is lett az időpontja: a testület teljes ülésének jövő hétfői napirendjén szerepelt volna Sulyok beadványa.

Cikkünk megjelenése után azonban kiderült: Polt Péter levette a napirendről Sulyok beadványát a hét alkotmánybíró húzása után. Miután ők kizáratták magukat a Sulyok-ügy tárgyalásából, így a teljes ülés, ahol ezt tárgyalni kellett volna, nem lett volna határozatképes, írta a 444 kérdésére a testület főtitkára.