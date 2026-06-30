Elég nagy ahhoz, hogy gyűlölni lehessen, és elég gyenge, hogy érdemes legyen fenyegetni – ezért az „álnok Britannia” a Kreml fő ellensége

Rendszerek jöhettek-mehettek Oroszországban, a Kreml külpolitikája évszázadok óta változatlan logika alapján működik. E tekintetben teljes a folytonosság a cári Oroszország, a kommunista Szovjetunió és a putyini Orosz Föderáció között, mindennemű ideológiai különbség dacára. Az orosz birodalmi gondolat mellett közös bennük a titkosszolgálatok meghatározó szerepe, a nagyhatalmi státusz megszállott védelme és az állandó áldozati narratíva is, melyben a Nyugat mindig fenyegeti Oroszországot, amely ezért kénytelen megszállni a szomszédait.
Szintén állandó az, hogy előbb vagy utóbb mindig eljut oda az aktuális orosz vezetés, hogy a Kreml fő ellensége valójában Nagy-Britannia, és nem az Egyesült Államok, de még csak nem is Németország vagy Franciaország, pedig korábban már mindkettő megindult Moszkva ellen. Most éppen azóta került újra London a célkeresztbe, hogy Donald Trump visszatérése után Vlagyimir Putyin igyekszik szorosabbra fűzni a kapcsolatot Amerikával, de valójában már az Ukrajna elleni invázió kezdetétől tapasztalható ez, és egyébként sem új jelenség. Miért pont Nagy-Britannia lett Oroszország mumusa?
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Andy Burnham lehet Nagy-Britannia következő miniszterelnöke – miután Keir Starmer bejelentette lemondását. A volt manchesteri polgármester megpróbálja visszakormányozni pártját a baloldalra, ahonnét még Tony Blair térítette el. Egész Európa figyelni fogja Burnham kísérletét.