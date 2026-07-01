Lukasenko háborús egyensúlyozása: kívül maradni nem tud, még jobban bevonódni nem akar

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Belarusz nem aktív hadviselő fél, de nem kérdés, hogy részt vesz Oroszország ukrajnai háborújában.

Megfigyelők attól tartanak, hogy az ország Putyin követelésére mélyebben belesodródik a konfliktusba.

Zelenszkij az utóbbi időben közvetlen fenyegetésekkel venné el a kedvét ettől, Lukasenko pedig láthatóan próbál menekülni a Kreml öleléséből.

Az elmúlt hetekben a megszokottnál többször szerepelt Belarusz a nemzetközi hírekben, és ami ezt az teszi érdekessé, hogy a fejlemények nem egy irányba mutatnak: vannak jelek, amelyek arra utalnak, hogy az ország egyre aktívabb szerepet vállal Oroszország ukrajnai háborújában, ugyanakkor Alekszandr Lukasenko is mindent megtesz, hogy távolabb tartsa országát a konfliktustól.

Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Ez most valami más

„Lukasenko lépései újabban eltérnek attól, amit 2022 óta látunk. Nem azt mondom, hogy holnap jön a támadás, de ez most valami más”

– mondta még június elején a volt ukrán külügyminiszter, Dmitro Kuleba, aki szerint a belarusz diktátor vagy tényleg háborúra készül, vagy látványosan a készülés jeleit akarja mutatni. Kuleba nincs egyedül ezzel a megfigyelésével, több elemzés is osztja ezeket, ám a következtetések, amiket levontak, már eltérnek egymástól.

De mik voltak azok a jelek, amelyek belarusz háborús készülődést mutattak?

Volodimir Zelenszkij többször is beszélt arról, hogy Belarusz közúti infrastruktúrát, valamint lőszer- és üzemanyagraktárakat épít déli határvidékein.

A Wall Street Journal június 24-én arról írt, hogy Oroszország nyomást gyakorol Belaruszra a katonai együttműködés bővítése és esetleg egy új front megnyitása érdekében. Belarusz nemcsak, hogy benzint és egyéb finomított olajtermékeket értékesít az egyre súlyosabb üzemanyaghiánnyal küzdő Moszkvának, de utóbbi egyre gyakrabban használja a fehérorosz területen található jelismétlő (relé) rendszereket ahhoz, hogy az Oroszországból indított drónokat mélyebbre irányítsa Ukrajna területére.

Néhány hete Oroszország és Belarusz közös nukleáris gyakorlatot tartott, és az orosz erők nukleáris robbanófejeket szállítottak belarusz ballisztikusrakéta-állásokba.

Folyamatban van a közepes hatótávolságú Oresnyik rakéták telepítésére szolgáló infrastruktúra kiépítése is, amit Zelenszkij nemcsak Ukrajnára, hanem egész Európára nézve fenyegetésnek nevezett.

Mások szerint az sem zárható ki, hogy Belarusz egy NATO-tagállamokkal szembeni provokáció kiindulópontja lenne, és ezt erősítheti a lengyel–litván határhoz közeli Hrodnában tartott mobilizációs gyakorlat is, bár vannak elemzők, akik szerint ez utóbbinak inkább a hazai közvéleménynek szóló üzenete van.

Orosz vadászgép Belaruszban gyakorlaton Fotó: Ministry of Defense of the Russi

Lukasenko Moszkva foglya lett, de folyton keresi a kiutat

Belarusz ugyan közvetlenül nem vett rész a több mint négy éve indult invázióban, ám az ország felvonulási területként szolgált az orosz hadsereg számára, onnan indulva is érkeztek csapatok Ukrajnába. Az ország azóta próbál nem bevonódni jobban a háborúba, de körülbelül kétezer orosz katona állomásozik Belaruszban jelenleg is.