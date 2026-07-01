Lukasenko háborús egyensúlyozása: kívül maradni nem tud, még jobban bevonódni nem akar

Az elmúlt hetekben a megszokottnál többször szerepelt Belarusz a nemzetközi hírekben, és ami ezt az teszi érdekessé, hogy a fejlemények nem egy irányba mutatnak: vannak jelek, amelyek arra utalnak, hogy az ország egyre aktívabb szerepet vállal Oroszország ukrajnai háborújában, ugyanakkor Alekszandr Lukasenko is mindent megtesz, hogy távolabb tartsa országát a konfliktustól.
„Lukasenko lépései újabban eltérnek attól, amit 2022 óta látunk. Nem azt mondom, hogy holnap jön a támadás, de ez most valami más”
– mondta még június elején a volt ukrán külügyminiszter, Dmitro Kuleba, aki szerint a belarusz diktátor vagy tényleg háborúra készül, vagy látványosan a készülés jeleit akarja mutatni. Kuleba nincs egyedül ezzel a megfigyelésével, több elemzés is osztja ezeket, ám a következtetések, amiket levontak, már eltérnek egymástól.
De mik voltak azok a jelek, amelyek belarusz háborús készülődést mutattak?
Belarusz ugyan közvetlenül nem vett rész a több mint négy éve indult invázióban, ám az ország felvonulási területként szolgált az orosz hadsereg számára, onnan indulva is érkeztek csapatok Ukrajnába. Az ország azóta próbál nem bevonódni jobban a háborúba, de körülbelül kétezer orosz katona állomásozik Belaruszban jelenleg is.
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Pénteken az orosz elnökkel, hétfőn a kínai elnökkel tárgyalt a fehérorosz diktátor.
A Lukasenko szívéhez vezető út trágárkodással és vodkaivással van kikövezve, állítja az amerikai elnök Belarusz-ügyi különmegbízottja. Valóban így lehet, hiszen John Coale-nak máris több száz politikai fogoly szabadon bocsátását sikerült elérnie. Ám a történetnek még nincs vége.
Lukasenka fel is oldotta a „barátságtalan” országokból származó krumpli importtilalmát, akkora a baj.