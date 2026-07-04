Vitézy Dávid az autópálya-koncesszióról: Az elmúlt négy évben 1024 milliárd forintot fizettek ki Mészáros és Szíjj László magántőkealapjainak

„Az elmúlt négy évben 1024 milliárd forintot fizetett ki a magyar állam az autópálya-koncesszió keretében a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó magántőkealapnak, miközben érdemi nagyberuházásból alig néhány valósult meg” – írja videója alatt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa beszédet mond a bicskei polgármesteri hivatal udvarán tartott autóátadáson 2024. május 28-án. Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A koncesszió egy 24000 milliárdos szerződés, ami alapján 35 évig szinte minden autópálya működtetését és fejlesztését a magyar állam átengedte a nyerteseknek, azaz a két NER-es vállalkozó magántőkealapjainak.

Szíjj László BL-döntőről hazafelé jövet, Ferihegy 2024. június 02. Fotó: Kristóf Balázs/444

„Egy koncesszió arra épül, hogy van egy 35 éves szerződés, egy jól felkészült cég kockázatot vállal, működteti, fejleszti az autópályákat, és ha jól csinálta, a végén visszanyeri a pénzét. Ehhez képest ez egy fejnehéz koncesszió, ahol a magyar állam csak önti bele a közpénzt, több mint ezer milliárdot, miközben valójában a koncesszor még be sem épített ennyit” – magyarázta Vitézy, hozzátéve, hogy elkezdtek ugyan építkezni az M1-es autópályán, volt néhány felújítás, de ezer milliárd forintnyi műszaki tartalom nem jött létre.

„Ez valójában nem egy koncesszió, hanem egy közpénz-kicsatornázási eszköz annak alapján, amit láttunk.”

A miniszter mélyebb vizsgálatot ígért, hozzátéve, hogy az Európai Bizottság is kötelezettségszegési eljárást folytat az autópálya-koncesszió miatt, mivel azt nem tartják jogszerűnek.