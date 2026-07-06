Tiborczék a Tőzsdepalotába terveztek volna új Nemzeti Galériát, de odalett a luxusmúzeum grandiózus álma

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Figyelemre méltó poszt került ki Piero Lissoni olasz építész Instagram-oldalára néhány nappal ezelőtt.

A képeken, amiket az építész Instagram oldalán lehet megtekinteni, a Magyar Televízió Szabadság téren álló korábbi épületéről készült látványtervek láthatóak. A fülszöveg szerint ezek egy lehetséges új Nemzeti Galéria tervei, amelyeket az olasz tervezőiroda a Tőzsdepalotához készített. A posztban tényszerű megfogalmazások, valamint kimunkált grafikák szerepelnek, amik mind arra utalnak, hogy valódi megvalósítási tervek készültek a koncepcióhoz.

A koncepció szerint a századfordulón épült műemléki épület hosszan benyúló, nyitott és enyhén megdöntött előteret kapott volna a Szabadság tér parkos területén – „olyan városi közösségi teret létrehozva, amely természetes módon vonzza be az embereket az épületbe.” Az ikonikus központi csarnok mélyén, vagy ahogy a szöveg fogalmaz, az épület „szimbolikus szívében” – a teraszok, kortárs kulturális terek, és kiállítótermek alatt – kereskedelmi központ létesült volna.

Az épület alatt kialakított közösségi tér egyfajta luxus-bevásárlóutcaként működött volna a 444 kormányzati és egykori kormányzati forrása szerint. Vagyis, miután a Louis Vuitton, Hermès és Gucci boltok válogatott közönségét magába szippantja a föld alatti korzó, az épület felső szintjein kialakított kulturális terek felszívják a magaskultúrára is érzékeny tömegeket programokkal és kiállításokkal. Valami ilyesmi lehetett legalábbis az elgondolás.

Már koncepció alapján sem nehéz megtippelni, ki lehet a tulajdonos. Az épületet még 2024 decemberében vette meg a Diorit Magántőkealap, méghozzá a Liberty Alpha Ingatlanbefektető Kft.-n keresztül. És bár a magántőkealapok tulajdonosai nem megismerhetőek, azt biztosan tudni, hogy a Dioritot a Gránit Alapkezelő kezeli, annak a tulajdonosa pedig a Gránit Bank, Tiborcz István érdekeltsége.