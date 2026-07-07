Mostantól havonta közöl részletes késési adatokat a MÁV

„Vége a lázári titkolózásnak: mostantól részletesebb, kibővített formában érhetők el a MÁV havi késési statisztikái” - írja Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter kedden a Facebookon.

A Vonatinfó-gate tavaly júniusban uralta napokig a közbeszédet. Miután leállították a MÁV hivatalos térképét, másnap megjelent a pótlására kifejlesztett Holavonat.hu, amibe Lázár páros lábbal szállt bele. Azt írta, az utastájékoztatásra „a politikai haszonért a magyar vasutat (és vasutasokat!) fikázó, fanatikus Tisza-aktivisták és a fanatikus hobbivasutasok vonatfigyelő oldala” a legveszélyesebb. Lázár támadása után nem sokkal leállították a Holavonat.hu-t, ám később több új alternatíva is megjelent. Bár Lázár később arról beszélt, nincs szükség a térképre, mert akinek késik a vonata, az úgyis tud róla, tavaly decemberben mégis előállt a MÁV egy Vonatinfóhoz hasonló oldallal, a MÁVPlusszal. Vitézy Dávid egyik első intézkedése volt, hogy visszaállította a Vonatinfót.

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„Miniszterként abban hiszek, hogy a titkolózás és a hatalmi arrogancia helyett őszinteségre van szükség, különösen egy olyan nehéz helyzetben, mint amibe a magyar közlekedés ügye jutott az elmúlt évek rombolása nyomán. Ezért tettük újra mindenki számára elérhetővé az EMIG-et, ezért indítottuk újra a Vonatinfót, és ezért hoztuk meg azt a döntést, hogy a MÁV ismét részletes adatokat közöl a késési statisztikákról minden hónapban” - írja most a Facebookon.

Hozzátette, hogy a statisztikákat mutató oldalon van még mit fejleszteni, de azon így is több információ jelent meg, mint eddig.