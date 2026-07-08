A '70-es évek undergroundjába repített vissza a választások utáni egyik első DPK-gyűlés, amit Mediaworks-árvák szerveztek

Általános volt a tanácstalanság csütörtök este hat körül a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Ház lépcsőjén. A nagy melegre való tekintettel és az esemény tiszteletére fehér blúzba vagy ingbe öltözött idős férfiak és nők egymástól vártak iránymutatást arra nézve, jó helyen járnak-e, illetve lesz-e itt valami. Arról ugyanis, hogy pontosan mi fog történni, alig volt információjuk: ahogy én is, mindössze egy, zárt Facebook-csoportokban körbejáró kép alapján indultak útnak. Ezen a képen a „Közelgő polgári találkozó” felirat állt egy Magyarország-vaktérkép fölött, néhány településnévvel és dátummal.
A határozottabb, akiről később kiderült, hogy az innen 20-25 perces autóútra levő Solymárról érkezett, közben elmélázott: szerinte azért nem verték nagy dobra az eseményt, mert most olyan időket élünk, hogy a magukfajták inkább meghúzzák magukat.
Az „első fecskéket” a szocmodern épület bejáratánál a művelődési ház vezetője fogadta. Bár a gyűlésre 173-an regisztráltak, a szervezők sem gondolták, hogy ennyien eljönnek a találkozóra.
Valójában én sem hittem, hogy a Digitális Polgári Körök (DPK) nyár derekán, hőségriadók közepén – és főleg a digitális mozgósítással csúfos kudarcot valló választás után – ismét IRL-találkozók szervezésébe kezd.
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„Van, a korábban bennünket támogató jobbközép, vagy mérsékeltebb sajtó, mondjuk ez az Indamédia, azt hiszem így hívják ezt a világot, Tv2, Index, ilyenek, Mandiner. Ezek most ellenzékbe kerültek, polgári, kritikus médiavilágnak néznek ki, de még keresik a hangjukat. Ha nincs meg a saját hangjuk, akkor hogy akarnak velem beszélni” – mondta Orbán arról, miért Dopeman podcastjába ment be nyilatkozni.
A cigányságot ezzel együtt az ország belső tartalékának tekinti.
Ez a Fideszhez köthető, trollfarmot működtető, DPK-t szervező cég. Miközben a téren egy olyan biztonsági őrrel voltak telefonos kapcsolatban, aki korábban Orbán Viktort is védte.
A Magyar Sportújságírók Szövetségének elnökét egyebek között azért akarják leváltani, mert a választások előtt kéretlen kormánypropagandát terített a szervezete tagjainak. Megpróbálta ezt elmagyarázni, és ezzel sok mindent elárult az előző rendszerről.
De az is bevett módszere volt a Rogán-tárcának, hogy beszélgetős műsorokba, podcastekbe szakértőt delegált, és ezért fizetett. Mindez a Balásy-cégcsoport lapunk birtokába került szerződéseiből derül ki. Ezek a pénzek hiányoznak most a sorra megszűnő jobboldali médiumoknak.
Csütörtök éjfélig fog tartani.
Megfogunk egy sokmilliárdos ukrán szállítmányt, és ön meg Putyinról érdeklődik? – vágott vissza Kósa Lajos a Debrecenben megtartott utolsó DPK-gyűlésen, ahol Lázár János a résztvevők nagy örömére Z1G-re költötte át az O1G-t.
A Fidesz végig azzal támadta a Tiszát, hogy csak egy digitális lufi, de végül a saját buborékuk pukkadt ki. Hat dolog a kampányból, ami nagyobbnak mutatta a támogatottságukat a valósnál – a közvélemény-kutatásoktól a bérkommentelőkön és a fizetett tapsolókon keresztül és az influenszerekig.
Ez a választópolgárok 0,7 százaléka. A zebrás és a drogellenes DPK-k mellett elindult egy országos hálózat kiépítése is – mutatjuk, hol a legaktívabbak a csoporttagok, akiknek a fő feladatot jelenleg az október 23-i mozgósítás adja.
Egy évre választják meg az új vezetőket.
Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségnek hívják, ez az a cég, amely a Digitális Polgári Köröket is szervezi. Több mint száz ember dolgozik a Kassák Lajos utcai irodájukban, a „legbelső kör feladata" pedig, hogy a Facebookon úgy tűnjön, tömegek állnak a Fidesz mögött.