Bulgária kiszállt a Tettrekészek Koalíciójából, a háború diplomáciai lezárását támogatja

„Nem veszünk részt egy olyan koalícióban, amely ragaszkodik az Ukrajnának nyújtott pénzügyi és katonai segítségnyújtás folytatásához” – mondta Rumen Radev bolgár miniszterelnök, miután elkezdődött a Tettre készek Koalíciójának párizsi ülése. A májusban megválasztott kormányfő szerint „a konfliktus megoldása nem a katonai eszközökkel való elhúzásában rejlik, hanem egy erőteljes diplomáciai misszióban, amely végre pontot tesz az eszkalációra”.

A számos európai ország által tavaly márciusban az ukránok támogatására létrejött koalíció kilenc tagja, illetve az ukrán elnök Párizsban találkoztak hétfőn. A tárgyalások után kiadott közlemények szerint céljuk „egy közös európai ballisztikus rakétavédelmi képesség kiépítése”. A találkozón Bulgária már nem képviseltette magát.

Fotó: DIMITAR KYOSEMARLIEV/AFP

Rumen Radev májusi hivatalba lépése után felfüggesztette az Ukrajnának szánt katonai segítség folyósítását, a fegyverkereskedelmet azonban nem állította le. Bulgária az egyik legfontosabb beszállítója Ukrajnának, ami a lövedékeket illeti.

Ugyan többször is tagadta, hogy Oroszország oldalát fogná, a múlt héten akadályozta az orosz ortodox egyház Vlagyimir Putyinhoz közelálló fejének, Kirill pátriárkának az EU-s szankcionálását. Hasonlóan kiállt az orosz olajmogul, Vagit Alekperov Lukoil-alapító mellett is – érdemes azonban hozzátenni, hogy az orosz olajvállalat Bulgária egyik legnagyobb üzemanyag-kiskereskedője, emellett az ország egyetlen olajfinomítóját is üzemelteti Burgaszban.

Radev májusban ült át az elnöki székből a kormányfőibe, miután olyan fölénnyel nyerte a választást, mint az 1990-es évek óta senki. Mint a választási eredményről szóló cikkünkben írtuk, a korrupció felszámolását várják az oroszbarát populistától, nem a külpolitikai izmozást – ettől függetlenül Brüsszelben attól félnek, Radev lehet az új Orbán az EU-ban.

(Bloomberg, Guardian)