Ködösít a Sándor-palota, egymondatos választ küldtek arra, mit lép Sulyok az alaptörvény-módosítás megszavazása után

POLITIKA

Megkérdeztük a Sándor-palotát, mit lép Sulyok Tamás azok után, hogy a házelnök aláírva megküldte számára az eltávolítását is tartalmazó Alaptörvény-módosítást. A következő mondatot küldték válaszul:

„A köztársasági elnök jogköreit és lehetőségeit az Alaptörvény szabályozza, az államfő – ahogy eddig is – ennek megfelelően jár el.”

Vagyis semmilyen konkrétumot nem árultak el, pedig Sulyoknak több lehetősége is van:

  • aláírja a módosítást 5 napon belül,
  • aláírja a módosítást 5 napon belül, de valamilyen tiltakozó kommentárt fűz hozzá, mint amit például a közleményében is írt,
  • nem írja alá a módosítást, hanem az Alkotmánybírósághoz fordul,
  • esetleg tiltakozásképp lemond.

Legvalószínűbbnek a harmadik opció tűnik. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn arról posztolt illetve beszélt, hogy a Fidesz megtiltotta Sulyoknak, hogy aláírja a módosítást, és Gulyás Gergely vezetésével már el is készült az alkotmánybírósági beadvány. Bizonyítékkal nem állt elő, Gulyás Gergely pedig valótlanságnak nevezte az állítást.

Sulyoknak nincs sok lehetősége az Alkotmánybíróságnál: közjogi érvénytelenségre hivatkozva kérheti a felülvizsgálatot (amivel akkor lehet érvelni, ha nem megfelelő arányban fogadták el a módosítást), tartalmilag nem lehet felülvizsgálni az alaptörvényt.

Fotó: Bankó Gábor

Sulyok korábban próbálkozott azzal, hogy az Alkotmánybíróság mondja ki, nem minden alaptörvény-módosítás, amit annak nevez a parlamenti többség. Ennek az lett volna az értelme, hogy legyen nagyobb mozgástere a szöveggel, de lepattant, miután hét alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az eljárásból, így napirendre se lehetett venni a beadványt. Az alkotmánybírók többsége amellett érvelt, hogy a beadványt nem lehet érdemben tárgyalni. Ezek után nem kérdés, mi lehet a sorsa egy újabb próbálkozásnak. Sulyok ráadásul a Velencei Bizottságra sem számíthat, a testület csak októberben tárgyalja az ügyét, nem vették sürgősséggel napirendre.

Ha Sulyok 5 napon belül nem írja alá a módosítást – vagy nem mond le –, akkor elindítják ellene a megfosztási eljárást – erősített rá Magyar Péter. Ehhez a képviselők kétharmadának szavazatára van szükség, és amint megszavazzák, Sulyoknak megszűnnek a hatáskörei. Ezen a ponton belép a házelnök, aki aláírja a módosítást, amivel megszűnik Sulyok mandátuma.

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