„Ezért ennyit elkérni a piaci ár tíz- vagy akár hússzorosa is lehet” – brutális órabéreket számoltak el Balásy cégei a kormányzati melókért

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Köztéri hirdetések, webfejlesztés, fókuszcsoportos kutatások, sms-kampányok, rendezvénydekoráció, stratégiai tervezés, médiavásárlás, TikTok-videók, évkönyvek, fotózások, sajtókapcsolatok, podcastgyártás, közösségimédia-hirdetések, társadalmi célú reklámok – a sort még hosszan lehetne folytatni. A kommunikációs és kreatívipari megrendeléseknek szinte nem volt olyan területük a Fidesz-kormányok utolsó éveiben, ahol ne a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó két ügynökség, a Lounge Design és a New Land Media lett volna az állam első számú partnere.

A cégcsoport működéséről Balásy Gyula a kormányváltás után a Kontrollnak adott, érzelmes hangvételű interjúban azt mondta: világszínvonalú munkát végeztek, és alvállalkozóikat mindig az ár, a szakmai szempontok és a gyorsaság alapján választották ki. A cégvezető az évek során valamiből mégis látványos vagyont halmozott fel: a limitált szériás luxusautóktól a díjnyertes tihanyi nyaralón át a Miami Beach-i lakásig.

A New Land Media budai központja

A látványos sikertörténet mögött több tényező állt. Az évek során közérdekű adatigénylésekkel megszerzett dokumentumokból kirajzolódott, hogy a közbeszerzéseket sorra elnyerő cégcsoport üzleti modellje a korlátozott verseny mellett a piaci ár többszöröséért elszámolt szolgáltatásokra épült. A Szabad Európa részletesen feltárta, hogy a Balásy-féle cégek rendszeresen trükköztek az óradíjakkal és az elszámolt munkamennyiséggel is.

Balásy Gyula cégeinek működésével kapcsolatban 2024 óta hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik nyomozás, azóta folyamatosan kerülnek elő újabb részletek a működésükről. Májusban egy állami cég ügyvezetője a saját példáján keresztül mutatta be, mennyire megkerülhetetlen volt a cégcsoport, annak ellenére, hogy egyes szolgáltatások ára a piaci szint hatszorosát is elérte. Június elején az Átlátszó írta meg, hogy Hankó Balázs minisztériuma nyuszimotorokat is a piaci ár nagyjából háromszorosáért szerzett be Balásyék közreműködésével. Az ügy miatt Kátai Németh Vilmos családügyi miniszter feljelentést tett.

Ebben a cikkben a Transparency International által a Miniszterelnöki Kabinetirodától kiperelt iratokból válogattunk, méghozzá olyan megbízásokat, amelyek az általunk megkérdezett iparági szakemberek szerint is jelentősen eltérnek a piaci áraktól.

Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója elmondta, eredetileg azért kérték ki az iratanyagot, hogy meg tudják állapítani a Voks 2025 plakátok egységárait, és ennek fényében eldönthessék, hogy Balásy Gyula érdekeltségei piaci áron vagy olcsóbban jutnak hozzá a plakáthelyekhez. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy akár nem fideszes vezetésű önkormányzat is a piaci ár alatt adta bérbe a városi plakáthelyeket a Balásy-cégek egyik beszállítójának, ezzel hozzájárulva a Voks 2025 kampány terjesztéséhez.

A 2025 áprilisa és decembere között keletkezett, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, valamint a Lounge Design és a New Land Media között kötetett szerződések iratanyaga azonban más érdekességeket is tartogatott.

1. Kőnig doki logója: 6,4 millió

Tavaly márciusban Orbán Viktor a saját Facebook-oldalán jelentette be, hogy Kőnig Róbert, a Szent János Kórház népszerű gyermeksebésze miniszteri biztosként csatlakozik a kormányhoz. A bejelentés arról szólt, hogy „Kőnig doki” a betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztéséért felel majd, és munkáját a közösségi médiában is dokumentálja.

A kommunikációs stáb gyorsan fel is építette a karakterét: a Kőnig doki helyre teszi! szlogennel indították a kampányt, amelyben az egészséges életmódtól és a probiotikumok fontosságától kezdve az elektromos rollerek veszélyein át egészen a fitymaszűkületig számos témáról készített videókat. Vele népszerűsítették az Egészségablak alkalmazást, lett saját TikTok-csatornája, a Mandineren Vizit címmel saját podcastja. Az elmúlt másfél évben jellemzően őt küldték megszólalni, amikor valamilyen okból megkerülhetetlenné vált, hogy szó essen a magyar egészségügy állapotáról.

Kőnig doki kicsit olyan figura lett, mint Pálinkás Szilveszter a hadseregnél – vagy Szedlák Imre, a Megafonnál kiképzett borsodi tanár –, egy kormányzati álláspontot hitelesítő szakmabeli, akit szükség esetén elő lehet venni.

Mivel Kőnig doki elsősorban a közösségi médiában szerepelt, nem maradhatott el a saját arculat sem. Ahogy az utóbbi években a fideszes politikusoknak, neki is jutott saját logó. A kérdés csak az, mennyiért.