Magyar Péter üzent „Tiborcz István üzlettársának”: stratégiai jelentőségűvé nyilvánította a kormány Balázs Attila cégeinek csődeljárását

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A kormány iparpolitikai és gazdasági szempontokat mérlegelve megállapította, hogy meghatározott csődeljárásokban érintett gazdasági szereplők adósságai rendezéséhez és a hitelezőkkel való megegyezéséhez kiemelt gazdaságpolitikai érdek fűződik

– ezzel indokolja a Magyar Közlönyben péntek délután megjelent kormányrendelet, hogy miért nyilvánította a kabinet stratégiailag kiemelt eljárássá a Bayer Construct Zrt., valamint a ZVK Development Kft. csődeljárását. Mindkét vállalat augusztusban folyamodott csődvédelemért. Magyar Péter a Facebookon azt írta: erre reagálva született meg a ma közzétett döntés.

A miniszterelnök hozzátette: ezzel együtt a kormány a kizárólagos állami tulajdonban álló Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendeli ki vagyonfelügyelőként. Az állami vagyonfelügyelő transzparensen áttekintheti a cégek teljes vagyoni helyzetét, betekinthet a könyveikbe, megvizsgálhatja a szerződéseiket és a pénzforgalmi számláikat, valamint ellenőrizheti az új kötelezettségvállalásaikat.

A kormány célja ezzel az, hogy „minden rendelkezésünkre álló törvényes eszközzel megakadályozzuk, hogy a tulajdonosok, vagy a mögöttük álló személyek vagyont menekítsenek ki a cégekből, miközben a veszteséget az államra, a hitelezőkre, a dolgozókra és az alvállalkozókra hagyja”, írta a miniszterelnök. Szavait így zárta:

Szeretném innen is emlékeztetni Tiborcz István üzlettársát, a Bayer Constract tulajdonosát: a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő gazdálkodó szervezet vagyonának elvonása, színlelt ügyletek megkötése csődbűncselekmény. Nem fogjuk hagyni, hogy következmények nélkül maradjon, ha megkárosítják a magyar államot és az adófizetőket.

Csütörtökön a zuglói képviselő-testület azt jelentette be, hogy pert indítanak a Bayer-csoport ellen a Bosnyák téri irodakomplexum ügyében.

Fotó: Németh Dániel/444

Balázs Attila az alkalmazottaknak küldött levelében a csődeljárás melletti döntést azzal indokolta, hogy az elmúlt hónapokban több, jelentős pénzügyi kitettséggel járó fejlemény történt. Ezek közül külön is kiemelte a zuglói beruházást érintő kormányzati döntést, amelynek értelmében az állam eláll a komplexum megvásárlásától. Korábban a 444 írta meg elsőként, hogy az állam az áprilisi választás előtti hónapokban kötött többmilliárdos szerződéseket a komplexum, és több más ingatlan megvásárlására is.