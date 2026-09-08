A vármegyéknek annyi, a főispánoknak befellegzett

POLITIKA

Megemlékezéssel és miniszterelnöki felszólalással kezdődik kedden az Országgyűlés ülése. A parlament megválaszthatja a Független Közmédia Testület tagjait és elnökét, valamint elkezdi az idei költségvetés módosításának vitáját.

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor a büntetés-végrehajtás napjáról való megemlékezéssel kezdődik, amit 1996 óta Szent Adorján napján tartanak.

A megemlékezés után Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása következik.

A határozathozatalok között a parlament dönt a megye és a kormánymegbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények, továbbá az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosításáról.

Megválaszthatják a képviselők a közszolgálati média- és hírszolgáltatás biztosítására, függetlenségének védelmére létrehozott Független Közmédia Testület tagjait és elnökét.

A művelődési bizottság múlt héten a kormánypártok és a szakmai szervezetek által javasolt három-három ember jelöltté válását támogatta, míg az ellenzéki frakciók által javasoltakat leszavazta. A testület elnökének Bayer Judit médiajogászt, médiakutatót javasolja a bizottság.

A frakciók által jelölt tagokat négy, a médiaszakmai szervezetek által jelölt tagokat két évre választja meg a parlament kétharmados támogatással.

Fotó: Németh Dániel/444

Az Országgyűlés dönthet Szentkirályi Alexandra (Fidesz) és Latorcai Csaba (KDNP) két-két mentelmi ügyében is.

A határozathozatalokat követően elkezdődik a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosításának általános vitája. A módosítás célja a kormány szerint, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és egyúttal erősítse a közpénzügyi gazdálkodás átláthatóságát, kiszámíthatóságát és hitelességét.

Az egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével, valamint közúti közlekedéssel összefüggő törvények módosításával törvényi szintre emelkedhetnek a kormányzat és Budapest közötti egyeztetés legmagasabb szintű fórumára, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsára vonatkozó legfontosabb szabályok. A javaslat elfogadásával az V. kerületi Vörösmarty tér, Podmaniczky tér, Széchenyi tér és József Attila utca október 1-jétől 99 évre ingyenesen a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésébe kerülhet a kerületi önkormányzattól.

Tárgyalják a magyar építészetről szóló törvény módosítását, amelynek célja egyebek mellett az Otthon Start Program keretében megvalósuló építési beruházások esetében a korábban tervezett, de még meg nem megvalósult nagy volumenű lakásépítési beruházások terveinek összehangolása a kormány új, kidolgozás alatt lévő lakásépítési programjával.

A képviselők megvitatják a büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosítását, amely a vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztési lehetőségének megszüntetését kezdeményezi.

Általános vita lesz az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvény módosításáról, amely a Bászna Gabona Zrt. károsultjainak rendkívüli állami kárrendezésével kapcsolatos átmeneti szabályokkal egészül ki.

Napirenden szerepel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvénynek, valamint a szőlészetről és borászatról szóló törvénynek a szőlő aranyszínű sárgaság nevű betegségével kapcsolatos módosítása, miszerint a növény-egészségügyi zárlati intézkedés esetén a termelő nem jogosult kárpótlásra, ha nem vállalja a kártalanítás feltételeként meghatározott valamely kötelezettség teljesítését.

A parlament ülésén – a határozathozatalokat leszámítva – nem vehet részt Toroczkai László, a Mi Hazánk elnök-frakcióvezetője, akit a Magyar Péterrel megvívott hétfői meccse után Forstfohher Ágnes házelnök megbüntetett. (MTI)

POLITIKA parlament magyar péter döntéshozatal
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