Vita az újraszámolt költségvetésről: „Mit tehettünk volna? Mondjuk azt, hogy mi vagyunk a rosszfiúk?”

A pénzügyminiszteri expozéval megkezdődött, és délutánra le is zárul a parlamentben az idei, a Tisza-kormány által újraszámolt költségvetés általános vitája. A büdzsét még tavaly nyáron fogadta el az akkor fideszes többségű parlament, Nagy Márton akkor nemzetgazdasági csúcsminiszter víziójában 3,7 százalékos GDP-arányos hiány, 4,1 százalékos gazdasági növekedés és csökkenő államadósság szerepelt.

Már az első negyedév végére tudni lehetett, hogy ebből semmi nem jön össze: március végére összejött az egész évre tervezett államháztartási hiány 90 százaléka, miközben a gazdasági növekedés a tervezett felét sem érte el, az első negyedévben 1,7 százalékos volt. Az áprilisi választás után hivatalba lépett Tisza-kormány pénzügyminisztere, Kármán András a büdzsé átvilágítása után azt mondta: 8,3 százalékos lenne a tényleges deficit, amit a kormány intézkedéseivel 7,5 százalékra tudnak mérsékelni.

Röpködő ezermilliárdok

Ehhez több ezer milliárd forintokkal kellett a bevételi és a kiadási előirányzatokat is módosítani, erről itt írtunk bővebben, de a költségvetés átírásával foglalkoztunk a Dohánygyár podcast legutóbbi adásában is. Amit már tudni lehet: 5244 milliárddal lett több a kiadás, 2352 milliárddal nőttek a bevételek. Előbbiek így 43 781 milliárdról 49 025 milliárdra ugranak, utóbbiakat 39 562 milliárd helyett 41 915 milliárd forintra tervezik, vagyis a hiány 7110 milliárd forint lesz.

Kármán András és Magyar Péter a költségvetési vita előtt Fotó: Bankó Gábor/444

A költségvetési törvény parlamenti vitája a papírforma szerint alakult. Kármán András pénzügyminiszteri expozéjában arról beszélt: a feladatuk az, hogy a büdzsé ismét a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, helyreállítsa azt a kiszámíthatóságot, amire az államnak, a gazdaság szereplőinek és a háztartásoknak egyaránt szüksége van. Az előző kormány felelőtlen gazdálkodását, a Fidesz fedezetlen választási költekezését, a félrekalkulált gazdasági növekedést, a masszív túlárazásokból következő többletkiadásokat, valamint az eredeti költségvetési törvénybe „hazug módon betervezett” uniós forrásokat okolta a hiánycél tarthatatlanságáért.

Azt mondta, hogy az államadósság GDP-arányos mutatója 2026-ban átmenetileg emelkedik, ugyanakkor azt ígérte, hogy 2027-től ismét az államadósságot ismét csökkenő pályára állítják. A mostani költségvetés-módosítás egyszeri számbavétel és beavatkozás, a kormány a 2027-es költségvetés előkészítésével párhuzamosan benyújtja majd a középtávú költségvetési strukturális tervét is, vagyis többéves fiskális stratégia készül, ami elvezethet ahhoz, hogy 2030-ra az ország teljesítse az euróbevezetés feltételeit. Később, a frakciók vezérszónokainak adott válaszában arról is beszélt, hogy a kormányváltáskor „ki volt söpörve a padlás, annyira felélték a likvid tartalékokat, hogy az már az állam napi működését veszélyeztette”, a kincstári számlán 1000 milliárd forint volt, míg ma már több mint 5000 milliárd forint van.

Tizenegy év, nyolc évközi módosítás

A pénzügyminiszter után a Költségvetési Tanács elnöke, Horváth Gábor ismertette a testület véleményét a benyújtott törvényjavaslatról. Felidézte, hogy 2015 eleje óta ez már nyolcadik alkalom, amikor Költségvetési Tanács elé került a költségvetési törvény évközi módosítása; legutóbb 2023-ban volt erre példa. Horváth Gábor szerint a makro- és reálgazdasági mutatók, a gazdasági környezet változása indokolttá tette az évközi költségvetési korrekciót, ami kiemelt szakmai felelősséggel jár.

„A szokásosnál is nagyobbak a kockázatok, minden korábbinál fontosabb a költségvetési fegyelem és az óvatosság” – mondta a KT elnöke, aki szerint a módosított törvényi feltételek szerint a Tanács szerint a költségvetés megfelel a jogszabályoknak, de abban vannak kockázatok. Ezt egyébként megfogalmazta a testület az augusztus 24-én közzétett írásos véleményében (pdf) is. Ezzel együtt a törvénymódosítás megfelel az adósságszabálynak, alkalmazható a felmentési klauzula (az alkotmány szerint nem lehetne elfogadni olyan költségvetést, ami növeli az államadósságot, de ez alól bizonyos feltételekkel felmentés adható - ezeknek a feltételeknek a listáját bővítette a Tisza egy alaptörvény-módosítással).

A vitában a kormánypárti frakcióvezető, Bujdosó Andrea azt mondta: egy költségvetésnek nem az a lényege, hogy jól hangozzon, hanem az, hogy igaz legyen, pontos legyen és átlátható legyen. Felidézte, hogy mekkora lyukat ütött a költségvetésben a távozó Orbán-kormány, és arról beszélt: a pénz egy része úgy vándorolt ki a büdzséből, hogy meglopták az embereket, túlárazott szerződéseket kötöttek, közpénzből értelmetlen, pazarló beruházásokat finanszíroztak, a közérdek helyett kivételezett üzleti körök érdekei váltak az elsővé. A 7,5 százalék magas hiány, de valódi – hamis számokra nem lehet gazdaságpolitikát építeni.

Fidesz: a „be nem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetése”

A Fidesz részéről Palóc André, a korábbi gazdasági minisztérium és Nagy Márton szóvivője véleményezte a költségvetést. Szerinte a Tisza tervezete a „be nem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetése”, és azt mondta, hogy 300 milliárd forintos megszorítás van a törvényjavaslatban. Nehezményezte, hogy a kormány megszüntette az üzemanyagok védett árát, hogy számos választási ígéretét nem váltja valóra.

Palóc André Fotó: Bankó Gábor/444

Hargitai János (KDNP) szerint amit elmondott Kármán, és ahogy elmondta, az logikus és hiteles volt. Évtizedes távlatokban tekintett vissza a Fidesz-KDNP-kormányok költségvetési politikájának alakítására, arra, hogy a 2010-es években csökkentették a deficitet és az államadósságot, de elismerte, hogy utána nőtt, bár szerinte abban, hogy idén elszállt a deficit, és nem tarthatók a tervek, már a Tisza-kormánynak is felelőssége van.

Reagált arra is, amit Kármán András az expozéjában a „hazug módon betervezett” uniós forrásokról mondott. Szerinte nem volt felelőtlenség beépíteni a költségvetésbe az Európai Uniótól várt, és az Orbán-kormány által évekig meg nem kapott uniós támogatást, mert az szerintük járt nekik.

„Mit tehettünk volna? Mondjuk azt, hogy mi vagyunk a rosszfiúk, akiknek nem jár a pénz, és így nem is számolunk vele?”

Hargitai nehezményezte azt is, hogy túlárazottaknak neveznek bizonyos beruházásokat, és kiemelte a mohácsi híd ügyét, ami szerinte, ha a mostani kormányon, és Vitézy Dávidon múlik, „a büdös életben meg nem valósult volna”. Szerinte az értékválasztás volt a Fidesz részéről, ahogyan például a mohácsi hidat elkezdték építeni (kis érdekesség: a hídra a választás előtt két nappal 100 milliárdot utaltak ki Lázár Jánosék a fideszes oligarcha, Szíjj László cégének).

Apáti István (Mi Hazánk) szerint kérdéses, hogyan akarnak 7,5 százalékos hiányról 3 százalékra menni úgy, hogy ebben a ciklusban csak két nem választási év van, hiszen 2029-ben EP- és önkormányzati, majd 2030-ban parlamenti választás lesz; kétségét fejezte ki, hogy a Tisza ne készítene választási költségvetést. Nehezményezte a rendészeti dolgozók fizetésemelésének elmaradását és szóvá tette, hogy bár lehetett tudni a választás előtt, hogy a Fidesz a felperzselt föld stratégiáját választja, ha át kell adni a hatalmat, a Tisza így is mindent megígért.