Dohánygyár#13 – Újratervezett költségvetés, hatalmas lyukak a Nagy Márton-hagyatékban

podcast

Hétfőn a Pénzügyminisztérium benyújtotta a parlamentnek a módosított idei költségvetést. Az eredetit már tavaly nyár elején elfogadta az akkor még fideszes többségű Országgyűlés. Abban 4200 milliárd forint körüli, GDP-arányosan 3,7 százalékos hiánnyal számoltak, de az Orbán-kormány akkora pénzszórást rendezett a választások előtt, hogy március végére összejött a tervezett hiány több mint 90 százaléka.

Vagyis mintha megkapnánk 1-jén a fizetést, és már 8-ára közel kerülnék a hó végéhez. Most pedig, az év kétharmadánál az új kormány csinált egy új költségvetést – vagyis, maradva az előző példánál, mintha 20-án azt mondanánk, hogy ez így nem mehet tovább, számoljunk újra mindent.

A Dohánygyár adásának vendége Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője, ő segít nekünk rendet vágni az ezermilliárd forintok dzsungelében.

BŐVEBBEN:

  • 00:00:00 A Nagy Márton-emlékmű: amiből kiindulunk.
  • 00:02:26 Mennyiben változtak a főbb számok az újrahangolt költségvetésben?
  • 00:04:39 Nahát, itt találtak még pár száz milliárdot! Hol lehet meghúzni a nadrágszíjat?
  • 00:06:50 Intergalaktikus tippmix. Mi lett volna, ha…?
  • 00:08:39 4 éve elég nagyot kellett korrigálni a választás után. Most mire számíthatunk?
  • 00:12:56 A piacok egyelőre megnyugodtak, de a 2027-es költségvetés lesz a kritikus pont.
  • 00:18:13 Azért ne feledkezzünk meg a világpiaci trendekről sem. A konvergenciáról pláne.
  • 00:21:53 Kipattintotta magát a forint. Máskor meg nem. Mennyire reális a 2030-ra belengetett euró?
  • 00:26:45 A gazdaságnak se ártana gatyába ráznia magát. De legalább vannak biztató jelek. És persze a Mariana-árokból már csak felfelé vezet az út.
  • 00:30:54 November végén, december elején jönnek az újabb hitelminősítések. 4 Nagy Márton-i év után a gazdaságpolitika nem lehet nem következetes, mert abból baj lesz.
  • 00:34:30 Jó-jó, de mit fog ebből érzékelni az egyszeri állampolgár? Minden választás előtt az az ígéret, hogy utána mindenkinek minden jobb lesz.
  • 00:36:41 Radikális adópolitikai változtatásokról egyelőre nem esik szó. De reformokra szükség van.

Olvasni és hallgatni való:

Kérdés, kérés, javaslat, meglátás → dohanygyar@444.hu

A Dohánygyár korábbi adásait itt lehet böngészni/hallgatni.

Hang: Botos Tamás/444, címlapkép: Kiss Bence/444

podcast kármán andrás orbán-kormány török zoltán marianna-árok ner pénzügyminisztérium gdp nagy márton forint költségvetés gazdaság országgyűlés
Kapcsolódó cikkek
Podcast

Dohánygyár#12 – Mit hagyott maga után a NER a magyar gazdaságban?

Amire költöttek, és amire nem. Amiben a többi populista államnál is gyengébbek voltunk. Amivel mindenképpen kezdenie kell valamit az új kormánynak. És a legfőbb kérdés: hogyan tévedhetett ennyiszer Nagy Márton? Aki válaszolt: Benczes István közgazdász.

Diószegi-Horváth Nóra, Botos Tamás, Haász János
podcast

5244 milliárddal több kiadás, 2352 milliárddal több bevétel, bő 7000 milliárdos lyuk a Tisza-kormány új költségvetésében

A Pénzügyminisztérium benyújtotta a módosított 2026-os költségvetést.

Székely Sarolta
gazdaság
Legfrissebb podcastjaink

Tyúkól#68 – Akiknek nincs hangjuk: mit jelent a hajléktalan nők számára az a szó, hogy biztonság?

A hajléktalan élethelyzetben lévő nők biztonsághoz fűződő kapcsolatáról, az ellátórendszer nehézségeiről és hiányosságairól és a stigmatizációról beszélgetünk.

Diószegi-Horváth Nóra, Kun Zsuzsi
podcast

Borízű hang #283: Lányok, láttatok már kokainozó majmot? [rövid verzió]

Tudatmódosult vadkemping egymillió dolláros lakóautóban. Szivárványpiknik Vancouverben. Felfújható világ az Adrián. Fentanilosok a herbálosok ellen. Ruszin-Szendi biztonsági öv nélkül. Beoltották a magyart kiskereskedelem ellen?

Winkler Róbert, Bede Márton, Uj Péter
podcast

Borízű hang #283: Lányok, láttatok már kokainozó majmot?

Tudatmódosult vadkemping egymillió dolláros lakóautóban. Szivárványpikinik Vancouverben. Felfújható világ az Adrián. Fentanilosok a herbálosok ellen. Ruszin-Szendi biztonsági öv nélkül. Beoltották a magyart kiskereskedelem ellen?

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

Umami #6: Az a jó konyha, ahol hatékonynak érzed magad

Miért érezzük otthonosnak az egyik konyhát, miközben egy másikban feszengünk? Gasztropodcastunk legújabb adásában a konyhára környezetpszichológiai szemszögből nézünk rá. Arról beszélgetünk, hogyan befolyásolja a tér a viselkedésünket, társas kapcsolatainkat, privát szféránkat és mitől lehet a konyhánk egy “jó” tér.

Umami
podcast