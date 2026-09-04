Dohánygyár#13 – Újratervezett költségvetés, hatalmas lyukak a Nagy Márton-hagyatékban

Hétfőn a Pénzügyminisztérium benyújtotta a parlamentnek a módosított idei költségvetést. Az eredetit már tavaly nyár elején elfogadta az akkor még fideszes többségű Országgyűlés. Abban 4200 milliárd forint körüli, GDP-arányosan 3,7 százalékos hiánnyal számoltak, de az Orbán-kormány akkora pénzszórást rendezett a választások előtt, hogy március végére összejött a tervezett hiány több mint 90 százaléka.

Vagyis mintha megkapnánk 1-jén a fizetést, és már 8-ára közel kerülnék a hó végéhez. Most pedig, az év kétharmadánál az új kormány csinált egy új költségvetést – vagyis, maradva az előző példánál, mintha 20-án azt mondanánk, hogy ez így nem mehet tovább, számoljunk újra mindent.

A Dohánygyár adásának vendége Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője, ő segít nekünk rendet vágni az ezermilliárd forintok dzsungelében.

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Hang: Botos Tamás/444, címlapkép: Kiss Bence/444