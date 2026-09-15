„Nem volt olyan opció, hogy ne a Mediaworks legyen a győztes” – a ferencvárosi önkormányzati lapot ezentúl a NER nyomdája nyomja

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Új közbeszerzési eljárást kellett kiírnia a Kilences magazinnak, nyomdai feladatai ellátására. Hogy, hogy nem, ezt a közbeszerzést a Mediaworks nyerte, ami annyit tesz, hogy a ferencvárosi önkormányzati lap következő 12 lapszámát a NER nyomdája fogja kinyomtatni.

A Kilences ugyanis Ferencváros önkormányzati lapja, a Ferencvárosi Médiaszolgáltató adja ki. A IX. kerületet 2019 óta Baranyi Krisztina vezeti, a 2010 óta regnáló Bácskai Jánost (Fidesz) váltotta, a kerület jelenlegi vezetése így korántsem nevezhető Fidesz-közelinek.

Innen nézve talán nem meglepő, de mindenképpen jelzésértékű kordokumentum, hogy a lap főszerkesztője, Papp Réka Kinga a kedd reggel megjelent magazin vezércikkében azt írta erről: „a Kilences szerkesztősége pontosan érti, mennyire faramuci ez a helyzet... Mindenesetre a törvényes keretek között most csak őket tudtuk kiválasztani.”

A Kilences szeptemberi száma, frissen, ropogósan a Mediaworks nyomdájából. Fotó: Kilences

Schőn Edina tavaly november óta a ferencvárosi média új ügyvezetője. A 444-nek azt mondta, az évenként kötelezően kiírt nyomdai pályázatot szinte ugyanazokkal a paraméterekkel írta ki, mint egy évvel korábban az elődje. Kis változtatások azért voltak, más papír, más példányszám, más méret – ezek nem lényegi változtatások. Az elbírálás is ugyanúgy zajlott, mint egy évvel korábban: a főszempont (98 százalékban) a kiválasztásnál az ár volt, ami még valamennyit számított, az a környezetvédelmi szempont (2 százalékban).

Ami viszont más volt idén: összesen heten pályáztak, a tavalyi győztes, a HVG nyomdája nem fért be a két legjobb pályázó közé, a végső győztes pedig a Mediaworks lett.

„Mit lehet ilyenkor csinálni? Semmit. Lenyeljük a békát. Nem volt olyan opció, hogy ne a Mediaworks legyen a győztes, minden paraméternek megfeleltek, és a legjobb ajánlatot adták” – magyarázta az ügyvezető. És csak hogy a nagyságrendeket lássuk: az éves, erre fordítható keretükből 6 millió forinttal több marad a kasszában – ami egy ekkora magazinnál, pláne önkormányzati finanszírozású lapnál nem kis összeg

„A kezünk a közbeszerzési törvény miatt meg van kötve. Ami egyrészt nyilván jó dolog, mert közpénzek felett diszponálunk, azzal nem lehet szórakozni. Másrészt viszont pont ez a baj: most állampolgárok pénzét forgatjuk vissza egy olyan nyomdába, ami száz százalékig NER-es. És amit Orbánék mesterségesen pumpáltak tele pénzzel” – tette hozzá az ügyvezető.

„Évek óta feszült várakozással figyeljük minden nyílt közbeszerzésnél, hogy mikor nyer meg egyet valamilyen NER-es pályázó, hiszen tudtuk, láttuk, hogy az ajánlataik nem szabad és egyenlő versenyben születnek. Ha megtörténik, nehéz tenni ellene” – mondta Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere a 444-nek. „Ez egy tisztességes, szabályos és átlátható közbeszerzési eljárás volt. A Mediaworks nyert, mert ők tették a legjobb ajánlatot, így a törvény szerint velük kell szerződnünk. Nem lenne helyes, ha a polgármester fenntartásai vagy szimpátiája döntené el a közpénzek felhasználásáért folytatott versenyt” – fogalmazott Baranyi. Ő maga egyébként már csak utólag értesült arról, hogy ki a nyertes, a folyamatra nincs se rálátása, se ráhatása. Mint mondta: reméli, hogy a Mediaworks jó minőségben teljesíti majd a megbízást, de ha nem, akkor van lehetőség a szerződés felülvizsgálatára.

És nincsenek egyedül ebben a helyzetben.