Nem tartóztatták le a Volánbusz-ügy harmadik gyanúsítottját, aki a gyanú szerint egymilliárd forintnyi korrupciós pénzzel futárkodott

Elutasította a Budai Központi Kerületi Bíróság K. Zs. Cs. letartóztatását, akit a Volánbusz Zrt.-t érintő korrupciós ügyben azzal gyanúsítanak, hogy pénzfutárként összesen egymilliárd forintnyi korrupciós pénzt juttatott el más gyanúsítottakhoz.

A bírósági közlemény szerint a Központi Nyomozó Főügyészség azért kérte a férfi letartóztatását, mert szerintük fennállt a szökés és az elrejtőzés veszélye, illetve attól is tartottak, hogy a gyanúsított megnehezítheti a bizonyítást.

Jellinek Dániel bilincsben, vezetőszáron érkezik a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Nagy Ignác utcai épületébe. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A bíróság azonban ezt nem látta megalapozottnak. Indoklásuk szerint a külföldön tartózkodó K. Zs. Cs.

„amint értesült a büntetőeljárás tényéről, önként Magyarországra utazott, és olyan mértékű együttműködési készséget mutatott, amit figyelembe véve alappal nem feltételezhető, hogy kényszerintézkedés hiányában kivonná magát az eljárás hatálya alól”.

A bíróság szerint az együttműködése alapján arra sincs elegendő ténybeli alap, hogy a bizonyítás meghiúsítására vagy befolyásolására készülne. A bíróság szerint a gyanú megalapozott, ugyanakkor szerinte sem a szökés, sem az elrejtőzés, sem a bizonyítás befolyásolásának veszélyét nem áll fenn, ezért úgy döntött, nincs szükség letartóztatásra vagy más kényszerintézkedésre.

A végzés nem végleges, az ügyészség fellebbezett, a gyanúsított és védője viszont tudomásul vette a döntést.

Csütörtökön egy hónapra letartóztatták Jellinek Dániel milliárdos üzletembert és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt vezérigazgatóját. A végzés szerint a „kiemelkedő egzisztenciális helyzetű és életszínvonalon élő” gyanúsítottaknak megvannak az anyagi eszközeik ahhoz, hogy kivonják magukat az eljárás alól.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szeptember 10-én jelentette be, hogy nyolc korábbi cégvezetőt gyanúsított meg a Volánbusz túlárazott buszbeszerzései miatt. A gyanú szerint 2015 és 2018 között több mint 600 használt buszt szereztek be túlárazva, ezzel mintegy 10 milliárd forintos kárt okozva. A Központi Nyomozó Főügyészség korábban azt írta, korrupciós bűncselekmények miatt május 15. óta önálló nyomozást folytat. Ez elkülönül a Nemzeti Nyomozó Irodánál vagyon elleni bűncselekmények gyanúja miatt indult büntetőeljárástól.

Jellinek Dániel a Forbes becslése szerint 313 milliárd forintos vagyonával a hetedik leggazdagabb magyar. Vagyonát elsősorban ingatlanügyletekkel alapozta meg, később pedig szoros üzleti kapcsolatba került Tiborcz Istvánnal. Szivek MNV-vezérsége idején a Volánbusz ügye mellett más vitatott állami beszerzések is napvilágra kerültek, köztük az MVM ötmilliárd forintos informatikai beszerzése.