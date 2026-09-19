Gulyás István pereli a közmédiát, Schiffer András lesz az ügyvédje

Gulyás István

Pert indít az MTVA ellen Gulyás István, az M5 korábbi csatornaigazgatója és a már megszüntetett Ez itt a kérdés című konteós program műsorvezetője.

„Ebből egy szép, vastag munkaügyi per lesz. Schiffer András lesz a jogi képviselőm”

- mondta Gulyás az ATV Médiapiac című adásának adott interjújában. Gulyás az interjúban teljesen alaptalannak nevezte a kirúgását megalapozó vádakat, miszerint napi politikai témákat emelt be a műsorába tiltott módon. A volt csatotnaigazgató azt állítja, hogy munkajogi értelemben soha nem kapott semmilyen írásbeli vagy hivatalos figyelmeztetést, ilyen dokumentum szerinte nem létezik. Ő úgy látja, hogy nem pártpolitikát csinált, hanem „eszmetörténeti és politikatudományi elemzéseket, vitákat vezetett.” Ez a Fidesz-proaganda vezéralakjaival való Nyugat-gyalázást jelentett a legtöbbször a gyakorlatban.

Szerinte nem a szakmai hibái, hanem a 44 róla szóló cikke miatt rúgták ki. „13 óra 35 perckor megjelent a cikk, 15 órakor pedig már a HR-en ültem, és átadták a felfüggesztő határozatot” - fogalmazott. A cikk, amire utal, a Hibrid rendszerváltás a köztévében: a régi arcokkal megy tovább az M5 igazgatójának konteós műsora, az Ez itt a kérdés című írásunk volt.

Az Ez itt a kérdést a közmédia így hirdette:

„Kérdések, vélemények, leleplezések! Az M5 nézői kultúrpolitikai, történelmi és társadalmi vitákban mélyülhetnek el hétköznap esténként.”

A műsorban ehhez képest az elmúlt években többek között Schmidt Mária, Giró-Szász András, Schiffer András, Fodor Gábor, Hegyi Gyula, L. Simon László és Tóth Máté (az energiajogász) szidhatta a Nyugatot és védhette az Orbán-rendszert különösebb ellenvélemény nélkül. Néhány adás címe:

„Osztják az alusisakot egyébként!” – jegyezte meg Gulyás István, amikor Giró-Szász András azt mondta, őket a velük szemben állók összeesküvés-elméleteseknek tartják. Gulyás volt az, aki Schmidt Máriával egyetértve megvédte az antiszemita Csurka Istvánt az antiszemitizmus vádjától.